Charles III en France : à Versailles, un dîner fastueux pour «revigorer» l'amitié franco-britannique

Charles III a été accueilli mercredi soir par Emmanuel Macron pour un dîner fastueux au château de Versailles, après une cérémonie à l'Arc de Triomphe et un mini-bain de foule, au premier jour d'une visite d'État sous le signe de la relance de l'amitié franco-britannique.

Le monarque est arrivé peu après 20 heures dans la cour de l'antre des rois de France, accompagné de la reine Camilla. Après une séance photo sur le tapis rouge, le couple a ensuite pu rejoindre les autres invités pour une soirée érigée en temps fort d'une visite de trois jours, sa première en France en tant que roi.

Mick Jagger, Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg parmi les invités

Dans l'assemblée, le mythique chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, l'acteur Hugh Grant, la comédienne Charlotte Gainsbourg, le patron du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault ou encore l'ancien footballeur Patrick Vieira ont eu droit à un menu royal : homard bleu, volaille de Bresse et macaron à la rose, préparés par des chefs étoilés et servis dans une porcelaine de Sèvres. Un repas servi sur une table de 62 mètres de long dressée au milieu de la mythique galerie des glaces.

La sarabande en fond sonore

La sarabande accompagne l'entrée du roi Charles III et d'Emmanuel Macron dans la galerie des Glaces. Dans son toast, le président français souligne les liens historiques, culturels et sportifs entre les deux pays avant d'appeler à dépasser le déchirement du Brexit. "Malgré le Brexit, parce que ce qui nous lie vient de si loin (...) je sais que nous continuerons d'écrire ensemble une part de l'avenir de notre continent, de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun", a-t-il assuré.

"Les Français ont du vin, les Anglais de l'humour"

Charles III appelle lui aussi à donner un nouveau souffle à l’amitié franco-britannique, avec un brin d'humour. "Les Français ont du vin, les Anglais de l'humour", a-t-il lancé. "Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle", a-t-il poursuivi en français.

Charles III aura l'occasion de développer sa vision de la relation entre Paris et Londres ce jeudi matin lors d'un discours au Sénat devant les parlementaires français.