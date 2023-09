Charles III en France : Sénat, Notre-Dame de Paris, Saint-Denis... Le programme de sa deuxième journée

Charles III et Emmanuel Macron ont porté un message "d'amitié" franco-britannique porté sur "l'avenir" lors d'un dîner fastueux au château de Versailles, temps fort de la visite du roi en France entamée mercredi par une cérémonie à l'Arc de Triomphe et un mini-bain de foule. Cette visite de trois jours en France, la première depuis le couronnement du monarque, "est un signe d'amitié et de confiance", perçu "comme hommage à notre passé, et comme gage d'avenir", a affirmé le président français en ouverture du repas.

Attendu au Sénat et à Notre-Dame de Paris

Pour cette deuxième journée de visite d'État, le roi Charles III est attendu au Sénat en fin de matinée. Il sera accueilli par son président, Gérard Larcher, et par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Charles III prononcera un discours devant les parlementaires aux alentours de 11 heures dans lequel il devrait s’exprimer en partie en français.

Le monarque est ensuite attendu à Notre-Dame de Paris. Accompagné d'Emmanuel Macron, il visitera le chantier de restauration de la cathédrale partiellement détruite par un incendie en 2019. Les deux dirigeants iront ensuite au Muséum national d'Histoire naturelle pour parler climat et biodiversité avec des entrepreneurs et des créateurs spécialisés dans le développement durable.

Un dernier entretien à l'Élysée

Dans la foulée, le monarque britannique se rendra à Saint-Denis, centre névralgique des Jeux olympiques de Paris 2024. Il y rencontrera des associations et des personnalités du sport. Enfin, le roi Charles III et Emmanuel Macron se retrouveront à l’Élysée pour un dernier entretien.