Visite du roi Charles : Jagger, Arnault, Drogba... une centaine d'invités au dîner de Versailles

Mick Jagger, Hugh Grant, Bernard Arnault ou encore Didier Drogba figurent parmi la centaine d'invités au dîner d'État donné mercredi soir à Versailles en l'honneur du roi Charles III, a indiqué l'Élysée. Dans les personnalités du monde de la culture, on attend notamment le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, les acteurs Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg et Emma Mackey, les écrivains Ken Follett, Kate Elliott et Christopher Hampton, les photographes Bettina Rheims et Yann Arthus-Bertrand.

Les grandes entreprises françaises également représentées

Parmi les représentants du monde sportif figurent l'ancien manager d'Arsenal Arsène Wenger, les ex-footballeurs Didier Drogba et Patrick Viera qui ont beaucoup joué en Angleterre, l'ancienne joueuse de tennis Amélie Mauresmo (gagnante de Wimbledon en 2008) ou encore le président du comité d'organisation de Paris 2024 Tony Estanguet.

Les grandes entreprises françaises seront fortement représentées avec Bernard Arnault (LVMH), Xavier Niel (Illiad), Leena Nair (Chanel), Catherine Macgregor (Engie), Jean-Dominique Sénard (Renault). La liste d'invités comprend aussi des responsables d'institutions franco-britanniques ainsi qu'une quinzaine de politiques, dont cinq membres du gouvernement.