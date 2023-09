Charles III à Paris : quels cadeaux vont s'échanger le président et le roi avant le dîner à Versailles ?

Comme le veut la tradition diplomatique, le président de la République doit donc offrir un cadeau à son invité, en signe de bienvenue. C'est souvent un casse-tête pour les services de l'Élysée, mais pour la visite du roi Charles III, Emmanuel Macron ne va pas lui offrir un cadeau, mais bien deux. Des présents qui auront une portée symbolique puisqu'ils devraient répondre aux centres d'intérêts du monarque britannique.

Une édition originale et une médaille

Emmanuel Macron a choisi un livre, une édition originale du roman de Romain Gary, Les racines du ciel. Un choix qui ne doit rien au hasard, car l'auteur avait rejoint les rangs de la Résistance suite à l'appel du 18 juin 1940, d'abord dans les Forces Françaises Libres, avant de rejoindre la ville de Londres. De plus, le thème abordé par l'auteur est cher aux yeux de Charles III puisqu'il concerne la protection de la planète.

Comme deuxième présent, le président de la République a choisi une médaille en or, frappée dans les ateliers de la Monnaie de Paris. Sur cette médaille, on peut y voir Charles III dans son uniforme traditionnel de la Royal Navy. Si l'on connaît donc les cadeaux qu'Emmanuel Macron va offrir à Charles III, on ignore en revanche, ce qu'offrira le monarque au président, Buckingham Palace a décidé de garder le secret jusqu'au bout.

Des grands patrons, des acteurs et des sportifs attendus ce soir à Versailles

Ce mercredi soir se déroulera un grand dîner au Château de Versailles. Entre 150 et 180 convives sont attendus à Versailles, on y retrouvera des membres du gouvernement, des grands patrons comme Bernard Arnault, Xavier Niel ou Catherine McGregor, directrice générale d'Engie. On y verra aussi des personnalités de la culture comme Mick Jagger, Hugh Grant ou encore Charlotte Gainsbourg.

Le monde du sport sera aussi représenté. L'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, et son ancien joueur Patrick Vieira seront présents, tout comme la légende du club de Chelsea, Didier Drogba. Des personnalités francophones qui auront donc longtemps été présentes dans le football anglais. Des invités prestigieux donc, mais on ignore encore le plan de table qui a été minutieusement préparé par les services du protocole de l'Élysée et par la Première Dame, Brigitte Macron.