«Charles est un roi de transition» : ces Londoniens qui rêvent de voir William sur le trône

Au Royaume-Uni, la fête est finie. Après un week-end enchanté, les adeptes de la monarchie ont encore des paillettes dans les yeux ce mardi matin. Les autres, en revanche, et ils sont nombreux, n'ont pas été plus convaincus par ces festivités. Une question taraude toujours les esprits : pourquoi ne pas avoir préféré le prince William - dont la popularité est intacte - à Charles ?

>> LIRE AUSSI - Charles III : découvrez le premier portrait officiel du nouveau monarque britannique

"Le roi Charles est probablement un roi de transition"

Au passage du carrosse royal, samedi, c'est en tout cas ce que s'est demandé Tony. Le Londonien se tenait un peu en retrait, regard distant, sur ce nouveau monarque de 74 ans. "Je ne suis pas du tout fan du fait que Charles soit le roi. Je ne me sens pas proche de lui. J'aurais préféré William. Je suis triste que ce ne soit pas lui qui monte sur le trône", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Un nouveau règne, mais une même monarchie qui n'épousera vraiment la société moderne que lorsque William montera sur le trône, ce qu'attend impatiemment Oliver. "Oui, complètement ! D'ailleurs, c'était super de le voir au premier rang des célébrations en concert lundi soir. C'est sûr, c'est plus excitant pour les jeunes générations. Mais en même temps, Charles a attendu longtemps pour être roi, donc il doit faire son temps", nuance-t-il.

Une attente que comprend Gaëlle, charmante septuagénaire, supportrice de la famille royale. "Il est jeune, il a une jeune famille. Les jeunes générations, c'est-à-dire nos enfants, apprécient ça. Ils se reconnaissent en lui. Le roi Charles est probablement un roi de transition entre l'ancienne reine et la génération future", analyse-t-elle. Pour la journée du bénévolat ce lundi, Charles et Camilla sont restés enfermés dans leur palais. Seuls William et Kate sont allés à la rencontre des volontaires.