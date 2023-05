Couronnement de Charles III : un jour férié et dédié au «Big Help» pour faire du bénévolat

Le couronnement du roi Charles III aura ému le pays par la rareté et la beauté de l'événement. Une cérémonie qui compte beaucoup pour les Britanniques, attachés à la famille royale. C'est pourquoi des milliers d'entre eux se réunissaient pour célébrer ensemble. Et en ce jour férié du lundi 8 mai, ils pourront participer au "Big Help", dédié au bénévolat pour une action caritative.

C'est le cas de Catherine, une aide-soignante de 36 ans qui profitera de sa journée de repos pour faire du bénévolat dans son quartier. Ce week-end, elle cherchait encore l'initiative qui lui convenait le mieux, avec l'envie surtout de répondre à l'appel du roi Charles. "Il y a plusieurs possibilités, alors je vais voir ce que je peux faire parce que la famille royale est bien connue pour ses actions de charité. Alors, j'ai envie d'accompagner ça."

"Renforcer le lien social"

Les missions bénévoles sont simples et efficaces : distributions de repas aux sans domicile fixe, actions de prévention santé, ramassages des déchets ou encore visites de personnes âgées isolées. Ainsi, tous les services publics et les grandes associations du pays seront mobilisés aujourd'hui pour accueillir les sujets volontaires de Sa Majesté.

Le maire de Camden et figure du parti des travailleurs, Nasim Ali, assure que malgré la crise et en l'honneur de leur roi, ses administrés sauront se mobiliser. "Le big help, c'est donner un coup de main quand vous pouvez aller voir vos voisins et rencontrer aussi d'autres gens", explique-t-il. "C'est renforcer le lien social et aider des gens que vous ne connaissez pas." Lors de son couronnement samedi, Charles III a placé son règne sous le signe du service envers son peuple. Buckingham espère que les Britanniques suivront l'exemple.