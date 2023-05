Charles III : découvrez le premier portrait officiel du nouveau monarque britannique

Ce lundi, la famille royale a publié sur son compte Twitter le premier portrait officiel du roi Charles III, officiellement couronné ce samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster à Londres. Le nouveau monarque y tient l'orbe crucigère dans sa main gauche, le sceptre dans sa main droite et porte la couronne impériale, parée de rubis, améthystes et autres saphirs.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.



Hugo Burnand pic.twitter.com/NTVEsRAIGV — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

Près de huit mois après la mort de sa mère, Élisabeth II, et son accession de facto au trône britannique, Charles III a donc été sacré roi d'Angleterre il y a un peu plus de 48 heures. Son épouse, la reine Camilla a elle aussi été couronnée. Sous les yeux d'un peu plus de 2.000 invités triés sur le volet, parmi lesquels figuraient notamment Emmanuel et Brigitte Macron, Jill Biden, Katy Perry ou encore Lionel Richie, le monarque a reçu la couronne des mains de l'archevêque de Canterbury, après avoir reçu l'onction divine, comme le veut la tradition.

Des festivités qui se sont poursuivies tout le week-end

S'en est suivi une procession royale, sous une pluie typiquement britannique, avant un salut de la foule depuis le balcon de Buckingham Palace. Cette journée représentait un véritable évènement outre-Manche et bien au-delà puisqu'il s'agissait du tout premier couronnement d'un souverain britannique depuis 70 ans. Dimanche, les sujets de sa majesté étaient invités à organiser des "Big Lunches", autrement dit des grands pique-nique dans les parcs destinés à renforcer la cohésion et le lien social. 20.000 personnes ont ensuite assisté à un concert géant à Windsor.

Enfin, ce lundi était exceptionnellement férié afin d'encourager les Britanniques à participer à des actions de bénévolat. Des milliers d'entre eux se sont ainsi réunis pour distribuer des repas aux sans-domicile fixe, ramasser des déchets ou encore rendre visite aux personnes âgées.

Ce lundi, un peu plus d'une heure après la publication de son portrait officiel, le roi Charles III en personne s'est adressé à l'ensemble de ses sujets, via le compte twitter de la famille royale. "Alors que le week-end du couronnement tire à sa fin, ma femme et moi voulions simplement partager nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement une occasion si spéciale", a-t-il écrit dans un message accompagné d'une photo de lui aux côtés de son épouse Camilla, également couronnée. Avant de rendre "un hommage particulier" à toutes les personnes ayant "consacré leur temps et leur dévouement à faire en sorte que les célébrations à Londres, à Windsor et ailleurs soient aussi heureuses, sécuritaires et agréables que possible". Et de remercier tous les Britanniques pour les actes de charité accomplis ce lundi et pour leurs participations aux festivités.

As the Coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt thanks to all those who have helped to make this such a special occasion.



We pay particular tribute to the countless people who have given their time and dedication to… pic.twitter.com/WIMsgL1ex2 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

"Savoir que nous avons votre soutien et vos encouragements, et être témoin de votre gentillesse exprimée de tant de façons différentes, a été le plus grand cadeau de couronnement possible, alors que nous consacrons à nouveau nos vies au service du peuple du Royaume-Uni, des royaumes et du Commonwealth", a conclu le nouveau roi d'Angleterre.