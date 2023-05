Roi Charles III : après le couronnement, quelle image laisse le couple royal aux Britanniques ?

Pour célébrer leur couronnement, le roi Charles III et la reine consort Camilla enchaînent les festivités. Au programme : un concert de Katy Perry et Lionel Richie devant le château de Windsor, mais aussi une journée d'actions de solidarité et de bénévolat. Mais ces célébrations n'enchante pas forcément tout le monde depuis la mort d'Elizabeth II. Certains sont sceptiques sur le bien fondé de la royauté. Et le nouveau couple royal ne semble pas très placé pour inverser la tendance.

"Ils doivent avancer avec leur temps"

Pourtant la volonté est là. Dans les rues de Londres par exemple, les passants ont pu entendre leur nouveau roi et nouvelle reine dans un message enregistré pour les voyageurs du métro. À côté des fastes du couronnement, Buckingham voulait promouvoir l'image d'un couple royal moderne et proche du peuple. Mais Sarah, utilisatrice du métro, n'a pas été franchement convaincue. "Je ne suis pas sûre que la monarchie soit moderne en tant que telle, mais au moins, ils font de leur mieux pour s'afficher avec des idées plus modernes", fait-elle remarquer au micro d'Europe 1.

Plutôt sceptique après la mort d'Elizabeth, Cristina, elle, a finalement été séduite par le couple royal. "Ils forment une équipe et le pays va être derrière eux. Donc maintenant, il faut avancer. On applaudit, ce sont nos monarques", confie-t-elle. Mais dans ce pays en crise, Sam et Rachel aimeraient que le roi exprime plus clairement ses idées progressistes. "Je crois que Charles est une bonne personne. Il a beaucoup de choses positives à dire et son silence est regrettable. Il a de l'influence et il devrait s'exprimer sur ses convictions", explique d'abord Sam.

"Ils doivent avancer avec leur temps. En même temps, il y a William et Kate qui peuvent les pousser à regarder vers le futur. Mais je crois que la monarchie a intérêt à changer si elle veut survivre", conclut pour sa part Rachel. 14 millions de Britanniques ont suivi le couronnement à la télévision samedi. C'est moitié moins que pour les obsèques d'Elizabeth II.