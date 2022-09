ARCHIVES - Jubilée d’Elizabeth II : Stéphane Bern revient sur la figure de la monarchie britannique

ARCHIVES

Une page de l’histoire de l’Angleterre se tourne. Jeudi 8 septembre, la reine Elizabeth II est morte à l’âge de 96 ans après plus de 70 ans de règne. Europe 1 vous fait revivre les célébrations autour de son jubilé le 2 juin, à travers l'analyse de notre spécialiste de la monarchie britannique Stéphane Bern.

Parade militaire, course de chevaux, concerts... Le 2 juin dernier marquait le coup d’envoi des célébrations pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II qui marque ses 70 ans de règne. Un moment attendu par tous les Britanniques et pour notre spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern, c'est aussi un moment clé dans l'histoire du Royaume-Uni. "Ce jubilé d'Elizabeth II est un moment historique ! Tout d'abord parce que 70 ans de règne, ça n'est jamais arrivé. Dans l'histoire du Royaume-Uni, aucun souverain n'a régné aussi longtemps !", explique-t-il sur Europe 1.

"Le ciment de la nation"

Une reine vue comme "le ciment de la nation", comme le raconte Stéphane Bern. "C'est celle qui unit toutes ces communautés diverses, il n'y a pas de constitution écrite, il n'y a pas ce qu'on peut appeler d'esprit républicain, c'est-à-dire que ce qui unifie le royaume, c'est la figure de la reine et la monarchie britannique."

Des milliers de personnes sont attendues ce jeudi devant le palais de Buckingham où a lieu "Salut aux Couleurs" ("Trooping the Color"), une grande parade militaire. "La plupart des Britanniques n'ont toujours connu qu'elle, sur les billets de banque, les pièces de monnaie, les timbres... Elle est un peu la mère de la nation, la mère consolatrice de toutes les peines du royaume, celle qui s'est dévouée à son peuple, et donc les gens veulent mettre le paquet pour la remercier simplement de plus de 70 ans de bons et loyaux services", décrypte-t-il.

"Les gens sentent qu'il faut célébrer avec beaucoup d'importance et de faste cet événement", affirme Stéphane Bern. "C'est à la fois un moment de communion nationale, surtout que le royaume est de plus en plus désuni avec les Irlandais, qui se rapprochent de l'Irlande indépendante, et il y a les Ecossais qui veulent aussi plus d'indépendance. Ne parlons pas du Commonwealth avec le Canada et de l'Australie qui se détachent de plus en plus de la couronne."