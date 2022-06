Au Royaume-Uni, le jubilé de la reine Elizabeth II se fête aussi de manière insolite

La reine Elizabeth II fête ce jeudi ses 70 ans de règne. Au programme, quatre jours de festivités avec parade militaire, défilé aérien et salut de la reine et de la famille royale au balcon de Buckingham Palace. Un événement qui intéresse les Britanniques qui n'hésitent pas à célébrer le jubilé de platine, parfois de manière insolite.

Des épouvantails royaux

À Wellington, dans l'ouest de l'Angleterre, les villageois ont installé 104 épouvantails déguisés en reines, en rois, en princes et en princesses. Parmi eux, la princesse Fiona de "Shrek", le chanteur du groupe Queen Freddie Mercury ou encore la princesse Leia de "Star Wars".

À Chipping Sodbury, dans l'ouest de l'Angleterre, la fête sera animée par une reine se déplaçant en rollers, selon le journal britannique The Times.

Le prince Charles, héritier de la couronne, a dansé le tango avec une éleveuse d'alpagas lors d'une réception dans sa résidence privée à Tetbury, dans l'ouest de l'Angleterre. "C'était merveilleux", a affirmé Bridget Tibbs. "C'est agréable de danser avec lui, il a un bon sens du rythme, une bonne tenue. C'était un plaisir".

Une apparition de la famille royale dans une feuilleton télé

Le prince Charles et son épouse Camilla ont fait une apparition surprise dans le feuilleton britannique "EastEnders". Le couple princier a participé à un épisode spécial jubilé de cette série très populaire consacrée aux conflits familiaux, aux scandales et aux rivalités entre frères et sœurs dans un quartier fictif de Londres.

Des poubelles décorées

Le chien favori de la reine bat des records de popularité, selon l'incontournable Kennel Club britannique, spécialiste de l'actualité canine. Quelque 1.223 corgis ont été enregistrés en 2021, un nombre jamais atteint depuis 30 ans. "L'espèce a connu un regain de popularité ces dernières années, surtout dû, semblerait-il, à sa place dans la série The Crown", selon le Kennel Club. Sur Twitter, le hashtag du jubilé est assorti d'un émoji en forme de chien.

Toujours dans le domaine canin, une entreprise de traitement des déchets a lancé des poubelles pour chiens aux couleurs du drapeau britannique. "Même les poubelles ont le droit de célébrer notre monarque", a affirmé le porte-parole de l'entreprise, Mark Hall.

Un gâteau de la taille de la reine

Lara Mason n'a pas seulement fait un gâteau pour le jubilé, elle a fait un gâteau de la taille de la reine, avec 400 œufs, 20 kilos de farine et autant de beurre.

Des parts du festin ont été distribuées à des joueurs de bingos à Birmingham avec, évidemment, une tasse de thé.

Confection en couture d'une reine en taille réelle

Dans le nord de l'Angleterre, les membres d'un groupe de couture se sont lancés dans la confection en couture d'une reine et d'un corgi en taille réelle. "Elle a été dans mon salon à plusieurs étapes de la confection", raconte Anita Armitt, 66 ans et membre du groupe de couture.

"La première fois qu'elle a été exposée dehors, j'ai ressenti le besoin d'aller lui dire bonne nuit car j'avais pris l'habitude de le faire!".

Une exposition miniature de la famille royale en Lego

Au parc d'attractions Legoland Windsor, une exposition miniature de la famille royale a été fabriquée à partir de plus de 18.000 briques individuelles. L'hommage en plastique comprend une version du balcon du palais de Buckingham et a nécessité environ 282 heures de montage.

En matière d'hommages, il est difficile de faire mieux que plus de 300 marins de la Royal Navy dessinant le chiffre royal "E II R 70" sur un porte-avions de 65.000 tonnes. L'événement a été organisé sur le pont du HMS Queen Elizabeth II, également connu sous le nom de "Big Lizzie".

Même le leader des Sex Pistols, John Lydon, célèbre pour l'hymne punk anti-monarchie "God Save the Queen", a mis de l'eau dans son vin à l'approche du jubilé. "Elle a supporté beaucoup de choses", a-t-il déclaré au Times, insistant sur le fait qu'il n'a jamais rien eu contre un membre de la famille royale en particulier. "C'est l'institution qui me dérange et le fait que je doive payer pour cela".