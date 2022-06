«C'était pas possible de rater ça» : l'euphorie des Britanniques avant le jubilé d'Elizabeth II

Ce jeudi marque le coup d’envoi des célébrations pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II qui marque ses 70 ans de règne. Un événement historique puisqu'aucun souverain britannique n’a jamais atteint une telle longévité sur le trône. Pour l'occasion, les Britanniques ont droit à quatre jours fériés à partir de ce jeudi. Des milliers de personnes sont attendues ce jeudi devant le palais de Buckingham où aura lieu "Salut aux Couleurs" ("Trooping the Color"), une grande parade militaire que la reine n’a manqué qu’une seule fois durant son règne. Des dizaines d’admirateurs campent devant le palais depuis mercredi soir.

"On est fières d'être Britanniques"

Le long du mall, la grande allée face au palais, des dizaines d’admirateurs de la monarchie vêtus aux couleurs de l’union jack ont posé leur tente cette nuit pour être au premier rang du spectacle. Parmi eux, Janis et Linda deux jumelles du nord de l'Angleterre qui campent pour la première fois pour un événement royal.

>> LIRE AUSSI - Jubilé de platine de la reine : cinq choses secrètes à savoir sur Elizabeth II

"On devait venir cette fois ci, c’est probablement la dernière fois qu’on verra la reine, ça va être très spécial, c’était pas possible de rater ça !", raconte Janis. "On est là parce qu’on est fières d’être Britanniques !", poursuit Linda.

À côté d’elles Minerva, une habituée des événements royaux et Sandra sa voisine qui attendent avec impatience le passage de la reine dans son carrosse. "On a connu que la reine, peu importe qui lui succèdera, il n’y aura jamais qu’une seule reine, la reine Elizabeth, notre reine", avance Minerva. "Oui après ce ne sera plus la même chose, donc c’est très important de voir ça", commente de son côté Sandra.

Le clou du spectacle se déroulera ensuite sur le balcon de Buckingham où la reine viendra saluer le public, accompagnée par 17 membres de la famille royale.