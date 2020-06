À partir de juillet, il devrait être possible de voyager partout dans l'espace Schengen

Après plusieurs jours de discussions, les pays européens se sont mis d'accord quant à la levée des mesures de contrôle aux frontières mises en place en raison de la pandémie de coronavirus. Lors d'une visioconférence vendredi, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont pris la décision de lever les contrôles aux frontières de la plupart des pays européens, la France notamment, à la mi-juin.

Une minorité de pays souhaite cependant plus de temps à l'image de l'Espagne et de quelques pays à l'Est. Le retour complet à la normale sera donc pour le 30 juin. Ce qui veut dire qu'à partir de juillet, les vacances devraient être possibles partout ailleurs dans l'espace Schengen.

La question des frontières extérieures n'est toujours pas tranchée

Maintenant, il faut préparer la réouverture au reste du monde. La France a proposé d'attendre le 1er juillet pour laisser entrer des ressortissants de pays tiers. Les autres pays sont d'accord. Mais il va falloir des critères. Est-ce que l'on procède par pays ? Par catégories de voyageurs comme les étudiants ? Est-ce qu'on rouvre pour tous mais avec une quarantaine ?

Il faudra aussi que ce soit réciproque. Par exemple, si l'Europe laisse entrer les Canadiens, le Canada devra faire de même. La discussion va être très compliquée entre les 27, reconnaît un diplomate. Ils n'ont pas tous les mêmes amis mais doivent gérer ensemble la frontière commune.