Tarn-et-Garonne : le père de la mariée attaque son gendre à coups de couteau

Un mariage a été interrompu samedi près de Montauban lorsque le père d'une future mariée s'est rué vers son gendre pour lui asséner sept coups de couteau, selon des informations de la Dépêche du Midi confirmées par l'AFP. Avant de commettre son attaque, l'assaillant avait exprimé son opposition à cette union en raison de la différence d'âge, de près de quarante ans. Âgée de 63 ans, la victime a été notamment touchée au poumon et opérée samedi soir, a indiqué à l'AFP Jean-Louis Dupont, le maire du village de Faudoas, dans le Tarn-et-Garonne, où s'est noué le drame.

C'est l'édile qui, prévenu des tensions entourant le mariage, a le premier réagi lors de l'agression, éloignant l'attaquant de sa victime. "Je suis arrivé vite pour le plaquer mais il avait déjà mis sept coups de couteau, ça a été rapide", raconte-t-il à l'AFP. "Je l'ai bousculé, je l'ai soulevé, je l'ai plaqué à l'ancienne (...) et quand il était par terre, j'ai mis mon genou sur sa gorge et lui ai dit : 'Tu restes là, les gendarmes arrivent'."

Quatre autres personnes blessées

De fait, les agents sont vite intervenus, prévenu en amont par le maire que le mariage risquait de tourner au vinaigre. "Il m'avait dit au téléphone 'Je serai au mariage pour foutre le bordel'", explique Jean-Louis Dupont, qui ne se doutait toutefois pas que le père puisse attaquer son gendre aussi violemment. En plus du futur marié, l'assaillant a blessé quatre autres personnes, des "touristes" qui avaient tenté de s'interposer, a-t-il encore précisé.

Le mariage devrait se tenir à une date ultérieure, même si le futur marié a demandé à ce que la cérémonie se poursuive en dépit des événements. "Il m'a dit : 'Pourquoi tu ne me maries pas dans l'ambulance ?' Je n'ai pas le droit, il faut se marier à la mairie, avec l'écharpe et tout ça", raconte-t-il. "Il y avait plein d'amour entre les deux, on ne peut pas le contester."

Choquée, la future mariée s'est montrée "très courageuse", confie Jean-Louis Dupont. Contacté par l'AFP, le parquet de Montauban n'a pas souhaité donner de précisions, indiquant simplement que la garde à vue de l'assaillant était "encore en cours".