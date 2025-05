Un adolescent de 17 ans trouvé mort dans l'Yonne, la police criminelle saisie

Le corps d’un jeune homme de 17 ans a été découvert samedi après-midi sur un terrain vague à Sens, dans l’Yonne. Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée à la Division de la Criminalité Organisée et Spécialisée de la police. Les circonstances du drame restent à établir.





Un adolescent de 17 ans a été trouvé mort samedi sur un terrain vague à Sens, dans l'Yonne, et les services de la criminalité organisée de la police ont été saisis de l'enquête sur les causes de son décès, ont annoncé le parquet et la mairie.

Un jeune homme de 17 ans

Le corps du jeune homme a été découvert en début d'après-midi à la suite d'un appel aux pompiers, dans un terrain vague du sud de Sens, non loin d'une rive de l'Yonne, avait révélé un peu plus tôt le quotidien l'Yonne Républicaine.

"Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans et toute la municipalité est très émue et saisie d'une grande tristesse", a déclaré le maire Paul-Antoine de Carville dans un message transmis à l'AFP, renvoyant à "l'enquête en cours" pour connaître les circonstances de son décès.

Le parquet de Sens a confirmé à l'AFP qu'une "enquête en recherche des causes de la mort a été confiée à la Division de la Criminalité Organisée et Spécialisée (DCOS) de la police, sans plus de détails.