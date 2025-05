Refus d'obtempérer à Drancy : «Il faut être un héros pour travailler en Seine-Saint-Denis», juge le porte-parole du syndicat de police Un1té Île-de-France

Invité d'Europe 1 midi week-end, le porte-parole du syndicat de police Un1té Île-de-France, Reda Belhaj a réagi aux récents événéments en Seine-Saint-Denis. À Drancy, une intervention policière sur un rodéo urbain a cristallisé les tensions : un homme a été touché par balle et un policier blessé. Les deux hommes ont été hospitalisés.

Un rodéo urbain, une agressivité envers les policiers, un homme touché par balle, un fonctionnaire blessé, deux hommes hospitalisés. Voilà comment a tourné une intervention policière vendredi soir à Drancy, en Seine-Saint-Denis, après que les forces de l'ordre ont été prises à partie et essuyé des "tirs de projectiles" selon le parquet.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Quelqu’un a des infos sur ce qu’il vient de se passer à Drancy ce soir ? 😳😳



Ces images sont terrifiantes. #Drancy pic.twitter.com/hG8CNyzsLN — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) May 2, 2025

"Prioriser le terrain"

Une scène, de la violence et des images qui font beaucoup réagir, notamment Reda Belhaj. "Il faut être un héros pour aujourd'hui travailler dans le département de la Seine-Saint-Denis, quand vous voyez comment on est accueilli dans certains quartiers", commente au micro d'Europe 1 midi week-end, le porte-parole du syndicat de police Un1té Île-de-France.

Pour endiguer ce que le vice-président du RN, Sébastien Chenu, a qualifié plus tôt sur Europe 1 "d'ensauvagement", le policier préconise de passer par le terrain. "Il faut prioriser le terrain, prioriser le contact avec la population. Il ne faut pas qu'il y ait de zone de non-droit. Parce que quand vous voyez les images, les gens se rendent compte qu'il y a de plus en plus de lieux en France qui sont devenus des zones de non-droit. Quand vous êtes policier, vous êtes obligé de faire des tirs de sommation pour pouvoir vous en tirer et ne pas être blessé ou tué."