Quatre blessés par balles dans la banlieue de Grenoble

Quatre hommes ont été blessés par balles dans la nuit de jeudi à vendredi à Fontaine, dans la banlieue de Grenoble, lors d'une nouvelle tentative d'homicide près d'un point de deal, a indiqué une source policière.

Le pronostic vital n'est engagé pour aucune des victimes, sur lesquelles deux hommes à scooter ont ouvert le feu avec des projectiles de calibre 12, normalement utilisé pour la chasse, a précisé à l'AFP une source policière, confirmant une information révélée par le Dauphiné Libéré.

"Guerre des gangs"

Les agresseurs ont pris la fuite et le lieu de cette tentative d'homicide se situe à proximité d'un point de deal connu de Fontaine, une commune limitrophe à l'ouest de Grenoble, selon la même source. Grenoble et sa banlieue connaissent régulièrement des épisodes de violences par arme à feu en lien avec le trafic de drogue, les autorités n'hésitant plus à parler de "guerre des gangs".

Le weekend dernier, quatre hommes ont été blessés par balles déjà dans trois tentatives d'homicide dans des lieux distincts de Grenoble et ses environs. Et un Italien atteint par balles, avec un autre homme, le 15 septembre 2024 à Fontaine, avait succombé à ses blessures le lendemain. Les deux victimes étaient connues des services de police notamment pour "usage de stupéfiants", avait alors indiqué le parquet.