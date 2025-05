Nord : une femme morte sous une voiture dans laquelle se trouvait son mari

Une conductrice et son passager ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire, a indiqué le parquet vendredi. L'épouse de ce dernier a été retrouvée morte, percutée par leur voiture. Les faits se sont déroulés à Cambrai, dans le Nord.

Une conductrice et son passager sont en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire après que l'épouse de ce dernier a été retrouvée morte, percutée par leur voiture près de Cambrai (Nord), a indiqué le parquet vendredi.

La maîtresse percute la femme de son amant

La victime âgée de 49 ans et habitant le Cambrésis, s'était rendue à Saint-Vaast-en-Cambrésis (Nord) où résidait la conductrice, qu'elle soupçonnait d'être la maîtresse de son mari, a précisé le parquet confirmant des informations du quotidien La Voix du Nord. Percutée par la voiture de cette dernière, elle est décédée aux alentours de 5h du matin en dépit de l'intervention des secours, selon la même source.

La conductrice et le passager époux de la victime, qui se trouvaient sur place, ont été placés en garde à vue, elle pour homicide volontaire et lui pour complicité. L'homme était en instance de séparation avec la victime, et le couple avait des enfants, selon le parquet de Cambrai. Une autopsie est prévue vendredi pour confirmer les causes du décès de la quadragénaire.