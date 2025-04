Meurtre dans une mosquée : information judiciaire ouverte pour meurtre avec préméditation et à raison de la religion

Ce lundi, la procureure de Nîmes a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre avec préméditation et à raison de la race ou de la religion, trois jours après le meurtre du jeune Malien Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard (Occitanie).

Trois jours après le meurtre d'un jeune Malien dans la mosquée de la commune gardoise de La Grand-Combe, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre avec préméditation et à raison de la race ou de la religion, a annoncé lundi la procureure de la République de Nîmes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Meurtre dans une mosquée du Gard : Jean-Luc Mélenchon accusé de récupération politique après un rassemblement à Paris

Le transfert du meurtrier présumé pourrait prendre plusieurs semaines

Cette enquête va désormais être conduite par un juge d'instruction du pôle criminel de Nîmes, a indiqué dans un communiqué la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac.

L'acte de saisine du magistrat instructeur vise "les faits de meurtre aggravé par la préméditation et la circonstance de commission à raison de la race ou de la religion", c'est-à-dire le meurtre d'Aboubakar Cissé, ainsi que de "soustraction d'un criminel à des recherches ou à son arrestation", c'est-à-dire les actes effectués par d'éventuels complices durant la fuite du meurtrier, a détaillé la magistrate.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les premiers éléments" de l'enquête ont conduit "à exclure l'hypothèse d'un meurtre entre personnes de même confession", a souligné la procureure, en précisant que le transfèrement du meurtrier, qui s'est rendu à la police italienne dimanche soir dans un commissariat de Pistoia, près de Florence, pourrait prendre "de quelques jours à quelques semaines".

En Italie, l'avocat italien du meurtrier, Olivier Hadzovic, 21 ans, de nationalité française, a déclaré que son client niait avoir agi par haine de l'islam et qu'il aurait "tué la première personne qu'il a(vait) trouvée".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon le communiqué de la magistrate, le meurtrier était "domicilié sur le secteur de La Grand-Combe", non loin donc de la mosquée Khadidja où le drame s'est déroulé vendredi, "vers 09h30 du matin" et non 08h30 comme précédemment évoqué. Lancés depuis vendredi à sa recherche, les enquêteurs avaient d'abord retrouvé "sa trace dans l'Hérault". Mais il avait alors déjà pris la fuite vers l'Italie. Aboubakar Cissé, la victime, était âgé de 21 ans et originaire du Mali.