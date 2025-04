Incendie mortel dans le Bas-Rhin : deux fillettes décédées, une troisième en urgence absolue

Deux fillettes de 10 et 12 ans ont perdu la vie samedi matin dans l’incendie de leur maison à Brumath, dans le Bas-Rhin. Leur petite sœur de 6 ans a été hospitalisée dans un état critique. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.

Deux fillettes âgées de 10 et 12 ans sont mortes dans l'incendie de leur maison samedi à Brumath (Bas-Rhin) et leur soeur de 6 ans a été hospitalisée dans un état critique, a-t-on appris auprès du parquet.

Une expertise a été ordonnée et le pronostic vital de la fillette blessée est engagé, a-t-on ajouté de même source. Aucune information sur les circonstances de l'incendie n'a été communiquée.

53 sapeurs-pompiers et 28 engins engagés

Les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin sont intervenus sur la commune de Brumath pour un feu dans une maison d'habitation vers 09H30, a indiqué le service d'incendie et de secours.

Les trois enfants ont été extraites de la maison en arrêt cardio-respiratoire et évacuées en urgence absolue vers l'hôpital de Strasbourg, a-t-on indiqué de même source.

53 sapeurs-pompiers et 28 engins ont été engagés sur l'intervention et l'établissement de trois lances a été nécessaire pour stopper la propagation aux habitations adjacentes et procéder à l'extinction, ont-il précisé.