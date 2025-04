Meurtre dans une mosquée du Gard : le suspect s'est rendu à la police en Italie

Le meurtrier présumé d'un jeune Malien vendredi dans une mosquée du Gard, dans le sud de la France s'est rendu à la police en Italie, a appris Europe 1.

Le meurtrier présumé d'un jeune Malien vendredi dans une mosquée du Gard, dans le sud de la France, "s'est rendu de lui-même" dans un commissariat de Pistoia, en Italie, dimanche vers 23 heures, a annoncé tôt lundi à l'AFP le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il s'est rendu hier soir aux alentours de 23 heures à un commissariat en Italie, à Pistoia exactement, en Toscane. Actuellement, il est entre les mains des autorités italiennes. Il s'est rendu de lui-même, compte tenu des moyens qui ont été mis en œuvre et de la véritable chasse à l'homme qui avait lieu depuis trois jours pour localiser l'interpellé. Nous savions déjà depuis ce week-end qu'il avait passé la frontière et qu'il était en Italie. Cette reddition est pour nous la traduction et la manifestation vraiment de l'efficacité des moyens mis en œuvre et de cette enquête qui a été menée avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de détermination à notre niveau, donc, on ne peut que s'en féliciter", a déclaré M. Grini, joint par téléphone par Europe 1.

>> Plus d'informations à suivre...