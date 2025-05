Gard : un septuagénaire juif victime d'une violente agression antisémite en pleine rue

C'est une agression violente et gratuite qui marque la petite commune d'Anduze dans le Gard. Ce mercredi, un septuagénaire, de confession juive, a été agressé par un homme, gratuitement. L'homme aurait porté plusieurs coups à la victime, tout en l'insultant de "sale juif". Pour les autorités, le caractère antisémite de l'agression ne fait aucun doute.



C'est une agression autant violente que gratuite qui a eu lieu dans le Gard. Un homme de 70 ans a été tabassé mercredi soir dans la commune d'Anduze. Le retraité à la barbe blanche est en train de nourrir des chats dans la rue, quand un homme d'une quarantaine d'années lui demande un euro, d'un ton agressif, comme si c'était un dû.

Une agression gratuite

Le vieil homme, porteur d'une kippa et de tsittsit, des franges blanches au niveau de la ceinture, refuse. L'agresseur remarque ces détails et l'interpelle. "Ah, tu es juif !", lui aurait-il dit, avant de lui porter un coup-de-poing dans le dos. La victime tombe au sol et l'agresseur en profite alors pour lui décocher plusieurs coups de pied en le traitant de "sale juif" à plusieurs reprises. Selon un témoin, il l'aurait répété une trentaine de fois.

Un homme sous l'emprise de l'alcool

L'agresseur quitte les lieux, mais c'est la victime qui se sent frappée par la honte et qui aurait commencé à cacher sa kippa, avant qu'une passante lui demande au contraire, de la remettre.

Les gendarmes vont rapidement interpeller l'agresseur, un homme de 45 ans, qui n'a pas pu être interrogé dans un premier temps, en raison de son ivresse manifeste. Mais du côté des forces de l'ordre, le motif antisémite ne fait aucun doute. Le parquet d'Alès a d'ailleurs confirmé le caractère antisémite de l'agression.