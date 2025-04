Invité de l’émission “On marche sur la tête”, animé par Eliot Deval sur Europe 1, Stéphane Amar, psychologue clinicien, est revenu sur l’attaque dans un lycée de Nantes. "Tous ces passages à l’acte successif, ce sont des petites touches d’un tableau qui dépeignent un chaos", selon lui. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Pour le psychologue Stéphane Amar, l’attaque à Nantes reflète un chaos sociétal plus large. Dans une société sans repères, les ados, en manque de figures d’autorité, deviennent vulnérables. Selon cet expert, l’acte meurtrier survenu dans un lycée nantais s’inscrit dans une série de signaux inquiétants : "Tous ces passages à l’acte successif, ce sont des petites touches d’un tableau qui dépeignent un chaos".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon lui, la société actuelle a perdu ses repères et les adolescents, en manque de figures d’autorité, sont particulièrement vulnérables. Certains sombrent dans la dépression, d’autres cèdent à la violence. "Même les ados qui passent à l’acte et qui sont coupables sont aussi victimes", explique-t-il, dénonçant un monde qui ne sait plus contenir les angoisses de sa jeunesse.

"Ils sont aussi victimes de ce monde dans lequel on les laisse livrer à leurs pulsions, à leurs angoisses, et que, évidemment, certains vont trouver des solutions dans un passage à l'acte auto-agressif", a-t-il ajouté.