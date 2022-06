PODCAST

"Ce qu’il faut savoir sur Michel Fourniret, c’est que c’est un homme qui conserve tout : ses notes d’essence, ses tickets d’achats chez Cora, ses coussins, ses matelas." Tout au long de l’enquête sur la disparition d’Estelle Mouzin, Me Didier Seban, l’un des avocats d’Eric Mouzin, a insisté pour qu’un maximum d’objets saisis aux différents domiciles de Michel Fourniret fassent l’objet d’analyses scientifiques. Pour ne rien laisser au hasard, pour garder une chance de relier le tueur en série, dont le nom était apparu au début de l’enquête avant que la piste ne soit écartée, au dossier Estelle Mouzin. Parmi ces objets, un matelas sur lequel un premier test ADN avait été effectué en 2006. A l’époque, le résultat est "non-concluant" : en l’état de la science à l’époque, il est impossible d’identifier de manière indiscutable qu’il comporte la trace d’Estelle.

"Le drame, dans ces affaires criminelles, c’est qu’on ne va pas chercher plus loin", confie Me Seban. Celle qui va oser aller plus loin, c’est Sabine Kheris, la huitième juge d’instruction de l’affaire, qui a décidé de tout reprendre à zéro en 2019. En mai 2020, elle convoque Eric Mouzin dans son bureau, sans lui donner plus de détails. Il sait juste une chose : le matelas saisi dans une des maisons de Michel Fourniret et conservé par miracle dans les scellés judiciaires, a de nouveau été passé au peigne fin par l’un des meilleurs spécialistes en France "d’identification ADN médico-légale".

Tout ce qu’il s’est passé ce jour-là dans le bureau de la juge Kheris est couvert par le secret de l’instruction, mais Eric Mouzin a accepté de raconter, de son point de vue et pour la première fois, ce rendez-vous si important. En plein confinement, Eric Mouzin, ses avocats Mes Seban et Herrmann et la juge Kheris se retrouvent au Palais de Justice de Paris pour participer à une visioconférence avec le professeur Doutremepuich, installé à Bordeaux. En apparence, la scène qui se joue est des plus banales : "On est juste dans une salle immense, à trois mètres de l’écran, et en plus ça ne fonctionne pas", raconte Eric Mouzin. Pourtant, cet entretien va tout changer, car l’expert confirme que l’ADN d’Estelle se trouve bien sur le matelas. C’est la première fois en 17 ans d’enquête que l’on a la preuve scientifique irréfutable de l’implication de Michel Fourniret dans la disparition d’Estelle Mouzin.

En quittant la juge, Eric Mouzin et ses avocats prennent conscience de ce que cette révélation signifie. "On a la conviction de tout le temps perdu, et de tout ce qu’il y a à rattraper pour connaître la vérité sur la disparition d’Estelle", se souvient Me Seban. "Pendant des années, la justice nous a refusé cette vérité qui était pourtant là depuis le début." Pour découvrir d’autres scènes dans les coulisses de l’affaire Estelle Mouzin, écoutez le podcast Original "L'Ombre", une contre-enquête de Chloé Triomphe produite par Spotify et Europe 1 Studio.