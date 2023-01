Ce rendez-vous raté entre Michel Fourniret et le père d'Estelle Mouzin

PODCAST

Samedi dernier à Guermantes, Eric Mouzin organisait une ultime marche blanche en mémoire de sa fille Estelle, disparue vingt ans plus tôt. Michel Fourniret, qui a reconnu "avoir pris sa vie" mais n’a jamais été jugé pour ce crime, est mort il y a un an et demi en laissant derrière lui des questions qui resteront sans réponse. En marge de ce rassemblement dans la petite ville de Seine-et-Marne où Estelle a été enlevée, Eric Mouzin a confié pour la première fois avoir rencontré le tueur en série en personne. C’était seulement quelques jours avant la mort de Michel Fourniret.

Cette entrevue a été un échec, selon les confidences d’Eric Mouzin auprès de France 2. Michel Fourniret, dont l’état de santé s’aggravait alors de jour en jour, s’est montré incapable de livrer la moindre information. Mais en réalité, ce n’était pas la première fois que Eric Mouzin cherchait à s’entretenir avec le tueur en série… Dans le détail, cette confrontation avait déjà failli avoir eu lieu des années auparavant, comme Eric Mouzin le confie dans le podcast "L’Ombre", produit par Spotify et Europe 1 Studio.

"Michel Fourniret me dit qu’il veut me rencontrer…"

En 2005, deux ans après le début de l’enquête sur la disparition de la fillette, Eric Mouzin raconte avoir reçu une lettre de Michel Fourniret lui proposant une rencontre. A l’époque, le père d’Estelle Mouzin se doute bien qu’il ne s’agit pas simplement d’une main tendue. "Tout le monde me dit que c’est un être tellement pervers, que ça peut être un amusement pour lui de semer le doute…", explique-t-il au micro de la journaliste Chloé Triomphe.

"Je ne veux pas devenir son jouet"

Mais pour ce père qui est mobilisé corps et âme depuis des années pour retrouver la trace de sa fille, l’occasion qui se présente ne peut pas être manquée. Eric Mouzin accepte donc l’invitation de Michel Fourniret, mais sous conditions. Dans le podcast "L’Ombre", il se souvient encore : "Aux enquêteurs de Versailles, je dis que je veux bien y aller, mais pas comme un mouton à l’abattoir… Je veux y aller en sachant exactement comment je dois me comporter vis à vis d'un individu de cet acabit." Michel Fourniret a été condamné pour huit meurtres à la réclusion à la perpétuité incompréhensible, les différents experts diagnostiquant une perversité et une dangerosité extrême.

Pour ce rendez-vous, Eric Mouzin demande donc à être formé avant d’aller affronter Michel Fourniret. Le père de famille relate dans “L’Ombre” la réponse qu’il obtient alors des enquêteurs en charge du "dossier Fourniret" : "On me dit : ‘on pourrait vous mettre en relation avec un négociateur du RAID ou GIGN qui pourra vous dire comment on se comporte face à des individus comme ça’. Mais après, on n’en reparle plus. […] Et il va forcément me manipuler. Je ne le vois pas se jeter à genoux à mes pieds en me disant ‘j'ai fait une bêtise, je demande pardon.’" En l’absence d’une réponse à sa demande pour être préparé mentalement à affronter ce criminel connu pour être un grand manipulateur, Eric Mouzin refuse finalement de prendre part à la visite.

Dans le podcast "L’Ombre", Eric Mouzin racontait que la rencontre avait eu lieu finalement sans lui. Et face aux enquêteurs, Michel Fourniret n’avait soudainement plus rien à dire sur la disparition d’Estelle…

Pour découvrir les coulisses de l’affaire Estelle Mouzin, écoutez "L’Ombre", le podcast Original produit par Spotify et Europe 1 Studio qui propose une relecture de l’enquête.