PODCAST

Le 9 janvier 2003, en début de soirée, Eric Mouzin apprend par un coup de fil de son ex-femme que leur fille Estelle, âgée de 9 ans, n’est pas rentrée à la maison après l’école, dans la petite ville de Guermantes en Seine-et-Marne. Sur le chemin du retour, après avoir dit au revoir à ses amies, la petite Estelle s’est comme volatilisée. Malgré tous les moyens mis en œuvre pour la retrouver, la vérité sur la disparition mystérieuse d’Estelle n’émerge vraiment que 17 ans plus tard, en 2020. Des aveux provenant d’un suspect potentiel pourtant ciblé dès les premiers mois de l’enquête : Michel Fourniret. Aurait-on pu connaître la vérité plus tôt ?

Pour le savoir, il faut remonter le temps à la recherche de cette "ombre" qui a toujours plané sur l’affaire Estelle Mouzin. C’est la mission que s’est donnée Chloé Triomphe, journaliste police-justice pendant près de dix ans à Europe 1, en proposant une contre-enquête inédite sur ce dossier criminel qui marqué les Français. Dans le podcast Original "L’Ombre" produit par Spotify et Europe 1 Studio, Chloé Triomphe revient sur ces pistes dès le début écartées, qui constituaient peut-être déjà des indices précieux dans cette grande énigme criminelle. Au fil des épisodes, elle étudie chaque trace, chaque alibi, en suivant le fil rouge qui mène in fine, après de nombreux détours et au prix de tant d’années perdues, à l’implication de Michel Fourniret.

Vous voulez écouter ce podcast ? "L'ombre" est un podcast de cinq épisodes d'environ trente minutes chacun, à retrouver gratuitement et en exclusivité sur la plateforme d'écoute Spotify.

"L’Ombre", c’est aussi le récit d’un père, celui d’Estelle. Un père qui s’est battu pendant toutes ces années pour obtenir des réponses sur la disparition de sa fille, et qui a accepté de raconter au micro de Chloé Triomphe comment il a vécu cette enquête si longue et chaotique. Dans ce podcast natif, Eric Mouzin se livre avec beaucoup d’émotion sur cette affaire qui lui a longtemps semblé sans fin face au silence de Michel Fourniret, jusqu’à ce que le tueur en série reconnaisse en 2020 avoir "pris la vie" d’Estelle. D’autres intervenants viennent compléter son témoignage et révéler les coulisses de l’affaire : ses avocats Me Hermann et Seban, ou encore Me Delegnes, l’avocat de Monique Olivier, ex-femme de Michel Fourniret.