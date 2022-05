Eric Mouzin : le jour de la disparition d’Estelle, «ma colonne vertébrale s’est transformée en bloc de glace»

PODCAST

Lorsqu’il apprend que sa fille de 9 ans n’est pas rentrée de l’école, qu’elle s’est comme évaporée après avoir dit au revoir à deux camarades de classe près d’une boulangerie, Eric Mouzin raconte avoir senti "sa colonne vertébrale qui se transforme en bloc de glace". Immédiatement, ce 9 janvier 2003, ce père de famille divorcé pressent que le pire est arrivé. Alors il réfléchit au meilleur moyen de procéder pour retrouver sa fille, coûte que coûte. Mais en cette nuit d’hiver, les conditions météorologiques semblent contre lui : il neige et prendre la route pour rejoindre le domicile de son ex-femme serait trop dangereux. Lorsqu’il arrive finalement à Guermantes, là où sa fille a disparu, Eric Mouzin aperçoit des pompiers. Ils sont en train de remballer leur matériel.

Aurait-on pu connaître plus tôt la vérité sur la disparition de la petite Estelle Mouzin en janvier 2003 ? Dans "L’Ombre", le podcast Original produit par Spotify et Europe 1 Studio, la journaliste Chloé Triomphe pose cette question et pour mieux comprendre pourquoi l’enquête a duré si longtemps, sans doute faut-il revenir au commencement, aux tout premiers instants qui ont suivi la disparition d’Estelle. Sur le terrain, la météo est définitivement trop mauvaise, les investigations ne reprendront que le lendemain, expliquent les secouristes. Eric Mouzin se joint tout de même à une équipe de la BAC qui fait des rondes pour essayer de couvrir un maximum de terrain. Mais à ce stade de l’affaire, face au manque total d’informations sur les derniers pas d’Estelle, cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin…

Le lendemain matin, on sonne à la porte d’Eric Mouzin. Avec beaucoup d’émotion encore aujourd’hui, le père d’Estelle se confie auprès de la journaliste Chloé Triomphe sur cette première visite après la disparition de sa fille. Une visite d’un petit groupe de policiers du commissariat le plus proche de chez lui, qui demandent à un père dans une angoisse terrible de les laisser examiner sa maison. Officiellement, ce n’est pas une perquisition… Mais en réalité, ça en a tout l’air. Les policiers veulent fouiller les lieux pour s’assurer que Eric Mouzin n’a pas lui-même enlevé Estelle. Bouleversé, Eric Mouzin comprend malgré tout la démarche : "Je dis aux policiers : ‘écoutez, c’est simple, je vais tout vous montrer, tout ce qu'il y a dans la maison’". Il indique ainsi de lui-même aux policiers les cachettes potentielles de la maison qui leur avaient échappé. Dans le podcast "L’Ombre", il raconte encore : "Je leur dis : ‘vous passez à côté, vous n’avez pas vu qu'il y avait une trappe. Je vous montre la trappe, je vous l'ouvre. Que vous soyez sûr qu'il n'y a rien caché dans la trappe du vide sanitaire pour que vous compreniez que je n'ai rien à voir avec l'enlèvement d'Estelle.’"

Pour lui, même si cette visite approfondie est un moment désagréable à passer, elle signifie au moins une chose : l’enquête se met en place. Eric Mouzin le dit lui-même : à cet instant, tout avancement est bon à prendre. “Je n'ai qu'une envie, c'est que tous les moyens soient consacrés à sa recherche”. Il est alors loin de se douter du temps qu’elle prendra, des fausses pistes et des nombreux rebondissements auxquels il devra faire face dans les années à suivre. Ce premier épisode avec les services de police, lui aussi, ne sera que le début d’une relation marquée par une série d’incompréhensions.

Pour connaître la suite de ce récit inédit de la journaliste Chloé Triomphe consacré à l’affaire Estelle Mouzin avec les témoignages de ceux qui ont vécu cette enquête de l’intérieur, rendez-vous sur la plateforme Spotify pour écouter gratuitement et en exclusivité le podcast Original "L’Ombre" produit par Spotify et Europe 1 Studio.

"L’Ombre", un podcast Original produit par Spotify et Europe 1 Studio Journaliste : Chloé Triomphe Réalisateur : Christophe Daviaud Production Europe 1 Studio : Fannie Rascle Production Spotify : Laura Cordier et Claire Hazan