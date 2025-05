Sucrine grillée, écrasé de petits pois-menthe et vinaigrette au pastis de Margaux Fary 

Moelleux à la rhubarbe de Nina Métayer

Laurent Mariotte

Nina Métayer, sacrée meilleure pâtissière du monde par le classement international World's 50's Best et nous prépare non pas le plat du jour habituel, mais le dessert du jour, un moelleux à la rhubarbe, un gâteau dont elle a le secret : un insert rhubarbe et poivre de cassis, un appareil préparé avec des amandes et un crumble sur le dessus.