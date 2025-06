Chaque samedi, La Table des bons vivants vous propose des recettes hautes en couleurs. Aujourd'hui, la cheffe Georgiana Viou vous propose une recette de polenta, légumes de printemps et sauce cacahuètes.

Le plat du jour est signé Georgiana Viou, cheffe étoilée du restaurant Rouge à Nîmes au sein de l'Hôtel Margaret Chouleur. Il s’agit d’une polenta servie avec des œufs brouillés, des légumes de saison et une sauce cacahuètes. Une recette du Bénin que lui faisait sa mère.

Polenta, légumes de printemps et sauce cacahuètes de la cheffe Georgiana Viou © Europe 1



400 g de farine de maïs blanc précuit

1 piment vert long

1 bras de gingembre

300 g de petits pois écossés

1 botte d'asperges vertes

1/2 bouquet de persil

1/2 bouquet de coriandre

1/4 bouquet de menthe

3 c. à soupe de beurre de cacahuètes

Huile d'olive

Sel, poivre



Préparez les légumes verts : épluchez les asperges vertes et coupez-les en deux. Plongez-les dans une eau bouillante avec les petits pois durant 5 min. Egouttez et réservez dans un saladier d'eau glacée pour garder leur croquant. Hachez finement les herbes préalablement rincées.



Préparez la sauce arachide : Coupez finement le piment vert en ayant retiré les graines et faites revenir à feu moyen dans une casserole avec un filet d'huile d'olive. Râpez le gingembre dessus, mélangez bien, puis ajoutez le beurre de cacahuètes. Mouillez avec une louche d'eau chaude ou de bouillon de légumes. Salez, poivrez et laissez cuire jusqu'à ébullition (vous pouvez rajouter un peu d'eau/de bouillon pour allonger la sauce à votre goût.)



Préparez la polenta : Dans une grande casserole, à feu moyen, faites cuire les 400 g de polenta dans quatre fois leur volume d'eau. Mélangez bien durant la cuisson (comptez environ 15 min) pour obtenir une consistance onctueuse et homogène. Salez, poivrez.



Répartissez la polenta dans quatre assiettes creuses. Mélangez les légumes verts égouttés avec les herbes coupées et déposez-les sur la polenta. Recouvrez de sauce arachide à votre goût. Facultatif : vous pouvez servir cette ce plat avec des œufs brouillés pour un plat complet et protéiné.