Oeuf parfait, coulis de petit-pois et ail des ours, crème anchois et origan de WIlliam Cottier

Le plat du jour est signé William Cottier, chef aux fourneaux du restaurant L’Entrepôt à Paris (14ème arrondissement. Tout à la fois bar, restaurant et cinéma d’art et d’essai, le chef et l’équipe de programmation du lieu propose une fois par mois “Le goût du ciné” un menu unique entièrement pensé en lien avec un film à l’affiche. Pour la Table des Bons Vivants, le chef s’est inspiré de la nouvelle saison de la série "Le Négociateur" avec François-Xavier Demaison où il est question de préparer un plat avec l'œuf parfait. Le chef a donc réalisé cet œuf, accompagné d’un coulis à l’ail des ours et aux petits pois, d’une crème à l’origan et aux anchois, le tout accompagné d’une salade d’asperges sauvages.

Recette d'oeuf parfait, coulis de petits pois et d'ail des ours, crème d'anchois et origan de William Cottier

- 4 oeufs

- 30 g d’anchois à l’huile

- 500 ml de crème liquide

- 1 botte d’origan (50 g environ)

- 2 g de poivre

- 1 botte d’asperges sauvages (environ 80/90g)

- 320 g de petits pois

- 50 g d’ail des ours (sans la tige)

- 200 g de pommes de terre à chair farineuse (Bintje)

- Citron

- Huile d’olive

- Fleur de sel

- Sel fin



Faites bouillir de l’eau salée dans une casserole, plongez-y les petits pois écossés pendant 8 min puis rafraîchissez-les dans un saladier d’eau glacé. Répétez l’opération avec les asperges sauvages (compter 2 minutes) et réserver.

Mixez l’ail des ours et les petits pois dans un mixeur ou à l’aide d’un bras mixer (si l’hélice est petite, vous pouvez pré-tailler l’ail des ours pour éviter qu’il ne se bloque dans l’hélice). Ajoutez des glaçons pour conserver la couleur verte. Salez et éventuellement ajoutez un trait d’huile d’olive.

Faites chauffer la crème dans une casserole, ajoutez les anchois et les feuilles d’origan préalablement retirées de la tige. Laissez réduire jusqu’à consistance crémeuse. Mixez et passez au chinois ou au travers d’une passoire fine.



Mettez 4 oeufs individuellement dans quatre bols, versez-y de l’eau bouillante jusqu’à ce que chaque œuf soit immergé puis filmez les bols. Compter 11 minutes puis retirer l’eau des bols et refroidir légèrement les œufs.



Epluchez la pomme de terre, taillez-la en bâtonnets très fins et conservez-les dans l’eau froide une vingtaine de minutes. Faites frire les bâtonnets dans une friteuse ou casserole d’huile (170°C) puis enroulez-les sur eux-mêmes lorsqu’ils remontent à la surface. Sortez les bâtonnets dès qu’ils commencent à brunir et placez-les sur un papier absorbant.

Assaisonner les asperges sauvages avec un peu d’huile d’olive, un peu de jus de citron et de la fleur de sel, mettez le coulis dans le fond de l’assiette, posez les asperges au centre en couronne, placez le nid au centre des asperges et glissez l’œuf parfait dedans.