Salon du Bourget : l'événement a attiré plus de 300.000 visiteurs et de nombreux professionnels

Nouveau succès pour le Salon international de l'aéronautique du Bourget qui, pour son édition 2025, a attiré plus de 300.000 personnes la semaine dernière. Un chiffre obtenu grâce à une présence massive des professionnels du secteur, qui représentent près de la moitié des visiteurs.

Le salon international de l'aéronautique du Bourget a accueilli plus de 300.000 visiteurs la semaine dernière, un chiffre supérieur à celui de l'édition 2023 grâce aux professionnels, mais en deçà du niveau de l'avant-crise sanitaire. Le grand rendez-vous bisannuel de l'aérien, du spatial et de l'industrie de défense, au nord de Paris, a attiré 305.200 visiteurs uniques entre le 16 et le 22 juin, ont précisé ses organisateurs dans un communiqué lundi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Salon du Bourget : Dassault présente un drone de combat couplé au Rafale

Ce chiffre représente l'addition de 164.200 membres du grand public, venus de vendredi à dimanche, et "141.000 visiteurs professionnels uniques dont 38% d'internationaux". Deux ans auparavant, la manifestation avait attiré 292.579 visiteurs au total, mais davantage de membres du grand public que cette année: 165.267, contre 127.312 professionnels.

Airbus surpasse Boeing

L'édition 2021 du salon avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Celle de 2019 s'était soldée par 315.000 visiteurs, dont 140.000 professionnels, comme en 2017, et 175.000 personnes du grand public, ce dernier chiffre étant très légèrement inférieur à celui de la précédente édition (180.000).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon les organisateurs du salon, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), l'événement a, en 2025, "une nouvelle fois démontré sa capacité à rassembler la filière aéronautique et spatiale à l'échelle mondiale et favoriser les échanges entre industriels, institutionnels et partenaires internationaux".

Avec quelque 250 commandes, Airbus a monopolisé les annonces au Bourget face à son concurrent Boeing, contraint à la discrétion après l'accident meurtrier d'un 787 d'Air India à quelques jours de l'ouverture du salon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce 55e salon du Bourget a aussi été marqué par une nouvelle polémique sur la présence d'industriels de l'armement israéliens. Plusieurs stands israéliens exposant des "armes offensives" ont vu leur accès condamné sur décision du gouvernement français au nom de la situation "moralement inacceptable" à Gaza, provoquant la colère d'Israël.