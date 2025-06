Au Salon du Bourget, Safran dévoile Rise, un moteur inédit destiné aux avions courts et moyens courriers. Avec ses grandes pales à l’air libre, il promet une réduction de 20 % de la consommation de carburant et dont une réduction des émissions de CO2, marquant un pas important vers l’aviation décarbonée.



Le Salon du Bourget, rendez-vous incontournable de l’aéronautique mondiale, est le théâtre des innovations qui façonneront l’aviation de demain. Cette année, Safran attire l’attention avec son moteur Rise, une technologie novatrice destinée à équiper les avions court et moyen courrier dans le futur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Salon du Bourget : la compagnie vietnamienne Vietjet Air commande 100 avions A321neo, Airbus fait le plein de commandes

Delphine Dijouf, responsable du projet chez Safran, explique que Rise "n’a plus grand-chose à voir avec un moteur actuel", tant par sa forme que par sa conception. En effet, contrairement aux moteurs traditionnels, Rise ne possède pas de carénage : ses grandes pales sont exposées à l’air libre, un design qui rappelle l'aviation d'antan. Mais derrière cette esthétique se cache un objectif bien moderne : alléger les avions et ainsi réduire leur consommation de carburant.

La décarbonation du secteur aéronautique

Grâce à cette innovation, Safran vise une amélioration de l’ordre de 20% sur la consommation de carburant et donc une réduction logique des émissions de CO2, un progrès majeur par rapport aux 15 % déjà obtenus avec la génération actuelle. Cette réduction contribuera significativement à la décarbonation du secteur aéronautique, un enjeu crucial face aux défis environnementaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le moteur Rise est destiné à équiper les avions qui assurent des trajets courts et moyens courriers. La commercialisation est prévue autour de 2036. Avec Rise, Safran inscrit son innovation au cœur d’une aviation plus propre et performante, offrant une réponse concrète aux attentes des compagnies aériennes.