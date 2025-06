Salon du Bourget : Dassault présente un drone de combat couplé au Rafale

Face à l'instabilité sur la scène internationale, le salon du Bourget sera résolument tourné vers la défense. Parmi l'ensemble des exposants présents : Dassault. Le géant de la défense présente un drone à taille réelle, associé au Rafale.



Guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient... C'est une édition du salon du Bourget spéciale qui s'ouvre ce lundi. Au programme de l'événement : 2.400 exposants issus de 48 pays et près de 300.000 visiteurs sont attendus. Cette année, contexte géopolitique oblige, le secteur militaire vient en nombre et représente pas moins de 45% des exposants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un drone associé au Rafale

Parmi les exposants : Dassault, qui présente pour la première fois à taille réelle son nouveau drone de combat furtif, couplé au Rafale. Sa forme triangulaire et aplatie ne fait pas de doute. Il s’agit bien là d’un drone de combat furtif, une sorte d’aile volante, capable de transpercer les lignes de défense anti-aérienne de plus en plus performantes.

Cet aéronef doit voir le jour en 2035. Il sera associé au Rafale, l’avion de chasse emblématique du groupe Dassault. C’est d’ailleurs depuis un Rafale bi-place qui sera commandé par le co-pilote et assisté par l’intelligence artificielle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Combat collaboratif

Ce drone du futur ouvrira la route, fera diversion ou bien fixera les batteries sol-air des ennemis. Dans sa soute intégrée, il sera armé et pourra détruire par exemple un radar. Pour la première fois au salon du Bourget, une maquette à taille réelle sera dévoilée.

Les visiteurs ont déjà pu voir voler son précurseur en 2012, le "Neuron". Mais là, ce drone de combat du futur est beaucoup plus massif, de la taille d’un mirage-2000. Il préfigure ce que sera la guerre du ciel de demain, un combat collaboratif, mêlant avion de chasse et drones furtifs engagés pour remporter la suprématie des airs.