Salon du Bourget : la compagnie vietnamienne Vietjet Air commande 100 avions A321neo, Airbus fait le plein de commandes

Un salon du Bourget de tous les records pour Airbus. L'avionneur européen distance largement son principal concurrent Boeing, affaibli par le crash d'un 787 d'Air India, la semaine dernière, et après quatre gros contrats conclus hier pour 130 appareils au total, Airbus poursuit sur sa lancée, avec une commande record de la part de la compagnie vietnamienne Vietjet Air.



Le constructeur aéronautique européen Airbus a annoncé mardi une commande de 100 avions A321neo, d'une valeur théorique de près de 13 milliards de dollars, par la compagnie vietnamienne Vietjet Air. Le protocole d'accord, qui prévoit la commande potentielle de 50 appareils supplémentaires, a été signé au deuxième jour du salon aérospatial international du Bourget.

Le montant est calculé d'après les prix catalogue de 2018, concept qu'Airbus a abandonné depuis en arguant que les prix de vente réels dépendaient des spécificités de chaque contrat, de la version et de la configuration de l'appareil et qu'ils demeurent confidentiels. Cette commande vient s'ajouter à l'annonce, en mai, d'une commande de 20 avions gros porteurs Airbus A330-900, en marge d'une visite du président français Emmanuel Macron à Hanoï.

La flotte de Vietjet Air comprend actuellement 115 appareils

"Cet accord représente une étape majeure dans notre partenariat avec Airbus", a indiqué la directrice générale de Vietjet Air, Nguyen Thi Phuong Thao, lors d'un point presse, mardi, rappelant que la région connaissait la plus forte croissance en termes de transport aérien. La flotte de Vietjet Air comprend actuellement 115 appareils, tous des Airbus.

Cette nouvelle commande vient s'ajouter au tableau de bord de l'avionneur, qui a annoncé lundi plusieurs nouvelles commandes, dont une commande ferme de 25 gros-porteurs A350-1000 par la compagnie saoudienne Riyadh Air, d'une valeur théorique de 9 milliards de dollars. De son côté, son concurrent historique Boeing a annoncé lundi qu'il allait se concentrer sur "le soutien à ses clients" plutôt que sur des annonces de commandes durant le salon, quelques jours après le crash mortel d'un Boeing 787 Air India.

Avec cette nouvelle annonce, le carnet de commande du constructeur se remplit encore un peu plus. Avant le salon, il était déjà à plein pour les huit années à venir. Le revers de la médaille, c'est qu'il faut maintenant assurer les livraisons dans les délais. Or, l'avionneur avait déjà révélé, en fin de semaine dernière, des retards, notamment pour des problèmes d'approvisionnement sur les moteurs, mais aussi, et c'est plus cocasse, sur les toilettes qui équipent ces avions