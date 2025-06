Salon du Bourget : 25.000 postes à pourvoir, la filière mise sur les reconversions

Avec 25.000 embauches prévues en 2025, l’aéronautique française cherche des bras et des talents. Au Bourget, l’Avion des Métiers veut attirer jeunes, femmes et profils en reconversion pour répondre à des carnets de commandes bien remplis.





Le secteur de l'aéronautique recrute à tour de bras et le fait savoir au salon du Bourget. 25.000 embauches sont encore prévues cette année. Tous les acteurs ont besoin de monter en cadence, les commandes sont là mais la production ne suit pas.

Des reconversions possibles

L'Avion des Métiers a ouvert ses portes. Carrefour où se croisent les aspirations de la jeune génération et les besoins de l’industrie aéronautique et spatiale française, l'objectif est d'attirer et de recruter des milliers de personnes sans critère d'âge ni de diplôme.

"Avec France Travail, on a un partenariat pour utiliser aussi la reconversion des personnes qui viennent de secteurs complètement différents en quelques mois", explique Philippe Dujaric, directeur des Affaires sociales et de la Formation du GIFAS.

Au sein du groupe DAHER, des formations pour se réorienter sont déjà possibles. "Des métiers comme ajusteur, chaudronnier, intégrateur cabine... Ce sont des formations qu'on propose pour des gens qui n'ont pas d'expérience, qui ont un certain nombre d'habiletés manuelles car il y a une pénurie de profil sur ces métiers", explique Vincent Mattei, responsable du recrutement dans le groupe DAHER.

Une parité difficile dans le secteur

Et c'est aussi un sujet d'attractivité pour les plus jeunes, en particulier les femmes. Alors Marjorie Cavarroc-Weimer, ingénieure matériaux chez Safran, va à leur rencontre pour faire de la pédagogie.

"On a ceux qui pensent que ça n'est pas fait pour eux. Chez les jeunes femmes, c'est plus marqué que chez les jeunes hommes. Ils ont l'image d'il y a un siècle en fait. Ils ne se rendent pas du tout compte qu'aujourd'hui, une forge, une fonderie, c'est de la haute technologie. On peut manger par terre dans l'atelier. Ça ne demande pas de force physique. Donc on démystifie tout ça", explique-t-elle. L'industrie aéronautique compte 27% de femmes, c'est 7 points de plus qu'en 2015, mais la parité est encore très loin.