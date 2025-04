EN DIRECT - Bourses partagées en Asie : rebonds à Tokyo et Hong Kong, plongeons pour Taïwan et le Vietnam

Article Suggestions

Les Bourses asiatiques étaient partagées mardi au lendemain d'un lundi noir : Tokyo, Sydney et Hong Kong rebondissaient nettement, mais Taïwan continuait de plonger, et les places de Jakarta, Bangkok, et Ho Chi Minh-Ville dévissaient, subissant à retardement les effets de la guerre commerciale lancée par Washington. Tokyo rebondit de 6%, Hong Kong et Sydney se ressaisissent. Suivez notre direct.