EN DIRECT - Les Bourses européennes clôturent en forte chute : Paris -4,78%, Francfort -4,13%, Londres -4,64%

Les Bourses asiatiques et les places européennes plongent lundi face à l'inflexibilité du président américain Donald Trump sur les droits de douane qu'il a imposés au reste du monde. De son côté, Paris estime que la réponse européenne pourrait être "extrêment agressive". Suivez notre direct.

Vent de panique sur les marchés : les Bourses asiatiques et les places européennes plongent lundi face à l'inflexibilité du président américain Donald Trump sur les droits de douane qu'il a imposés au reste du monde.

De Tokyo à Shanghai en passant par Séoul et Taipei, les principaux indices asiatiques, fermés vendredi, ont emboîté le pas à Wall Street, qui a fini la semaine passée sur sa pire journée depuis 2020. À Hong Kong, l'indice phare Hang Seng a clôturé lundi en baisse de 13,22%, soit sa plus forte chute depuis la crise boursière asiatique de 1997.

Les informations à venir : Les bourses asiatiques et européennes ont ouvert à la baisse ce lundi

La réponse européenne peut-être "extrêmement agressive", prévient Paris

Le pétrole a atteint son plus bas niveau depuis quatre ans

La Chine s'engage à demeurer "une terre sûre" pour les investissements étrangers

Une cinquantaine de pays ont pris contact avec Washington pour négocier de nouveaux tarifs, assure le ministre des Finances américain

Les Bourses européennes clôturent en forte chute : Paris -4,78%, Francfort -4,13%, Londres -4,64%

Les Bourses européennes ont fortement chuté lundi en clôture, pour la troisième journée consécutive, inquiètes des conséquences que les droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits importés aux États-Unis auront sur la croissance mondiale.

Après avoir déjà dévissé jeudi puis vendredi, les indices boursiers du continent ont continué leur mouvement : Paris a dégringolé lundi de 4,78%, Londres de 4,38%, Francfort de 4,13% et Milan de 5,18%.

Wall Street chute à l'ouverture : Nasdaq -3,91%, S&P 500 -3,24%

La Bourse de New York a ouvert en fort recul lundi, d'environ 3%, chutant comme la majorité des Bourses mondiales, face à l'inflexibilité de Donald Trump sur les droits de douane qu'il impose aux partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 2,85%, l'indice Nasdaq perdait 3,91% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 3,24%.

"Ne soyez pas stupides !" lance Donald Trump avant l'ouverture de Wall Street

Le président américain Donald Trump a appelé lundi à ne pas se montrer "stupide", alors que la guerre commerciale qu'il a initiée provoque une tempête sur les marchés financiers.

"Ne soyez pas faibles ! Ne soyez pas stupides ! (...) Soyez forts, courageux et patients et la GRANDEUR sera au rendez-vous", a écrit le chef de l'Etat sur sa plateforme Truth Social, peu avant l'ouverture de Wall Street.

Donald Trump qualifie la Chine de "plus grand profiteur de tous"

Donald Trump a accusé lundi la Chine d'être "le plus grand profiteur de tous" en termes de relations commerciales, après l'annonce par Pékin de représailles aux droits de douane américains.

"Il n'y a aucune inflation" et les taxes douanières "font rentrer des milliards de dollars", cela alors même que le plus grand profiteur de tous, la Chine a augmenté ses droits de douane de 34%", a affirmé le président américain sur son réseau Truth Social. La Chine a annoncé vendredi qu'elle appliquerait 34% de droits sur les importations américaines à compter du 10 avril.

La réponse européenne peut être "extrêmement agressive", prévient Paris

La réponse européenne à l'offensive commerciale lancée par Donald Trump peut être "extrêmement agressive", a prévenu le ministre français du Commerce extérieur Laurent Saint-Martin, avant une réunion avec ses homologues de l'UE lundi au Luxembourg.

"Il ne faut exclure aucune option, sur les biens, sur les services (américains) et ouvrir la boîte à outils européenne qui est très complète, qui peut être extrêmement agressive également en retour", a-t-il souligné. Le ministre a mentionné "l'instrument anti-coercition", qui permettrait notamment le gel de l'accès aux marchés publics européens ou le blocage d'investissements.

La chute des bourses, "signal d'alarme" de l'impact des tarifs douaniers américains, dit Berlin

Le plongeon des marchés financiers est un "signal d'alarme" montrant qu'une guerre commerciale "ne fera à la fin que des perdants", a déclaré lundi le gouvernement allemand, après l'avalanche de droits de douane américains.

"Nous devons maintenant agir intelligemment et clairement pour éviter une nouvelle guerre commerciale et une escalade", a affirmé le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, lors d'une conférence de presse régulière à Berlin.

La Bourse de Hong Kong clôture en baisse de 13,22%, chute record depuis 1997

La Bourse de Hong Kong a clôturé lundi en baisse de 13,22%, soit sa plus forte chute depuis la crise boursière asiatique de 1997, sur fond de hausses des droits de douane déclenchées par les États-Unis.

L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong a reculé de 3.021,51 points à 19.828,30 points soit une chute de 13,22% sans précédent depuis cette date. La Bourse de Shanghai a parallèlement clôturé en baisse 7,34%.

Le pétrole au plus bas

En Europe comme aux États-Unis, les marchés sont en forte baisse lundi. Le pétrole a touché un plus bas depuis près de quatre ans dans la nuit. Interrogé sur la réaction violente des Bourses à son offensive commerciale, Donald Trump a fait valoir dimanche qu'il "(fallait) parfois prendre un traitement pour se soigner".

Il a assuré que son pays était "beaucoup plus fort" depuis l'annonce de ces mesures et estimé que la chute des marchés n'était pas une volonté délibérée de sa part. Le président républicain reproche aux partenaires économiques des États-Unis de les "piller". En conséquence, il a décidé d'imposer un taux universel de 10% de taxe douanière sur tous les produits importés aux États-Unis, entré en vigueur samedi. Il va être relevé, dès mercredi, pour plusieurs dizaines de partenaires commerciaux majeurs, notamment l'Union européenne (20%) et la Chine (34%).

Premières contre-mesures

En réplique, la Chine a annoncé vendredi ses propres droits de douane, alimentant les risques d'escalade destructrice pour l'économie mondiale. Ces contre-mesures - 34% de taxes sur les importations américaines - visent à ramener les États-Unis sur "la bonne voie", a avancé Ling Ji, vice-ministre du Commerce. La Chine restera toutefois "une terre sûre" pour les investissements étrangers, a-t-il assuré.

"Nous avons des déficits commerciaux massifs avec la Chine, l'Union européenne et beaucoup d'autres", a écrit dimanche Donald Trump sur son réseau Truth Social. "La seule manière de régler ce problème, ce sont les droits de douane, qui vont rapporter des dizaines de milliards de dollars aux États-Unis", a-t-il ajouté.

La Chine s'engage à demeurer "une terre sûre" pour les investissements étrangers

La Chine protégera les entreprises américaines et restera "une terre sûre" pour les investissements étrangers, malgré la guerre commerciale et l'imposition de droits de douane de 34% sur les importations américaines, a indiqué lundi Pékin.

"Les contre-mesures chinoises visent non seulement à protéger fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises, y compris des entreprises américaines (en Chine)", a déclaré dimanche Ling Ji, vice-ministre du Commerce.

Une cinquantaine de pays ont pris contact avec Washington, assure le ministre des Finances américain

Au même moment, un grand nombre de pays cherchent, chacun de leur côté, à convaincre Donald Trump de les épargner. Donald Trump a assuré avoir discuté pendant le week-end "avec beaucoup d'Européens, d'Asiatiques, au monde entier. Ils veulent tous désespérément parvenir à un accord".

"Plus de 50 pays ont approché le gouvernement au sujet d'une réduction de leurs barrières douanières, de leurs droits de douane et l'arrêt de leur manipulation de changes", a déclaré le ministre des Finances Scott Bessent sur la chaîne NBC.

"Nous allons voir si ce qu'ils ont à proposer est crédible", a expliqué Scott Bessent au sujet des partenaires commerciaux des États-Unis, "parce qu'après, 20, 30, 40, 50 ans de mauvais comportements, on ne peut pas repartir de zéro". Les dirigeants européens ont eux multiplié les contacts au cours du week-end avant une réunion lundi à Luxembourg des ministres du Commerce extérieur de l'UE pour préparer "la réponse européenne aux États-Unis".

"Le monde tel qu'on le connaissait a disparu", a résumé le Premier ministre britannique Keir Starmer au sujet de cette remise en cause de l'ordre mondial du commerce.

La Chine a fait capoter un projet d'accord sur TikTok à cause des droits de douane

Donald Trump a rapporté dimanche que la Chine avait fait capoter un projet d'accord avec les Etats-Unis sur la vente du réseau social TikTok, à cause des nouveaux droits de douane imposés par Washington.

"Si je leur avais donné une petite baisse de droits de douane, ils auraient approuvé l'accord en 15 minutes", a déclaré M. Trump à des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One. "Ca vous montre la puissance des droits de douane, non?" Une loi votée en 2024 par le Congrès américain impose au chinois ByteDance de céder le contrôle de Tiktok sous peine d'interdiction aux Etats-Unis.