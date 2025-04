Chute des Bourses : 1929, 1987, 2008... Ces dégringolades qui ont marqué l'histoire

Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise financière ? Un vent de panique a soufflé ce lundi sur les marchés mondiaux avec la mise en place de nouveaux droits de douanes américains. Les contre-performances ont été nombreuses. Par le passé, la planète a déjà connu des dégringolades spectaculaires aux allures de krachs boursiers.





Vent de panique sur les marchés boursiers ce lundi. Les nouvelles taxes douanières américaines qui viennent d'entrer en vigueur ont déstabilisé le monde de la finance, notamment en Asie, où la journée a été l'une des pires jamais enregistrées sur le continent. À l'image de l'indice Hang Seng à Hong Kong, qui a perdu près de 13% sur une séance, sa pire performance depuis 1997.

En Europe, la baisse a été moins marquée. Le CAC 40 a connu une chute d'un peu plus de 4%, tout comme les indices de Francfort ou Londres. Seul Milan affiche une performance un peu plus dégradée. Enfin, si aux États-Unis, la séance a commencé dans le rouge, elle s'est rééquilibrée au cours de la journée et a permis de limiter la casse. Mais ce lundi 7 avril restera dans l'histoire du monde de la bourse comme une journée noire, même si les marchés financiers ont connu d'autres épisodes bien plus difficiles.

1929, le krach à l'origine de la grande dépression

Le krach boursier de 1929 est le premier d'une longue série. Le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de Wall Street s'effondre, faute d'acheteurs, provoquant la panique du côté des actionnaires. Nombre d'entre eux avaient acheté à crédit leurs actions. Ces derniers ont alors mis sur le marché près de 13 millions de positions dans le but de limiter les pertes, sans succès.

La panique se poursuit pendant plusieurs jours, au point qu'entre le 22 octobre et le 13 novembre 1929, l'indice du Dow Jones perd près de 39% de sa valeur. Ce vent de panique sur les marchés se traduira concrètement dans le monde de tous les jours, puisque de nombreuses banques mettront la clé sous la porte, après que de nombreux investisseurs n'ont pu honorer leurs prêts, enclenchant également une crise économique mondiale. Le Dow Jones, lui, ne retrouvera son niveau de 1929 qu'en 1954.

Le lundi noir de 1987

En 1987, les marchés financiers connaissent une nouvelle grosse zone de turbulences. Le lundi 19 octobre 1987, le Dow Jones perd près de 500 points en seulement quelques heures, soit une baisse de 22% à l'époque. La faute à un dollar surévalué et à un effet spéculatif, mais aussi aux systèmes de trading informatique, pensent certains experts. Malgré une chute impressionnante, ce krach n'aura que peu d'impact sur l'économie américaine et plus largement, sur l'économie mondiale.

La crise des subprimes en 2008

Dans l'histoire récente, la crise de 2008 reste la plus marquante. Dès 2006, le marché immobilier américain montre des signes de ralentissements, après des années d'euphories, mettant en difficulté de nombreux acheteurs immobiliers qui pourtant, grâce à des prêts à haut risque appelés subprimes (impliquant notamment des taux variables ndlr), avaient pu emprunter et acheter leur bien.

Progressivement, les taux d'intérêts ont augmenté, notamment sur les produits subprimes, favorisant l'éclatement de la bulle immobilière et le non-remboursement de milliers de crédits. Le taux de défaut de paiement sur ce type de crédit dépasse ainsi les 15% en 2007. Et alors que la situation est aggravée par la baisse des prix immobiliers, les banques finissent par arrêter de prêter de l'argent à leurs homologues. En septembre 2008, la quatrième banque d'investissement américaine Lehman Brothers annonce faire faillite, marquant réellement le début de la crise de 2008.

Entre septembre et octobre 2008, le Dow Jones perd 13% de sa valeur et l'économie américaine entre en récession avec une contraction du PIB de 0,3%. Il faudra attendre l'an 2013 avant que le Dow Jones retrouve son niveau d'avant crise.

Le covid, grand déstabilisateur de marché

Le virus du Covid-19 aura eu un impact important sur les marchés. Au fur et à mesure que l'épidémie se propage sur les continents, les cours des actions dévissent. Et lorsque les premiers confinements sont annoncés en Europe, c'est le cataclysme. Ainsi, le 9 mars, la Bourse de Paris accuse une baisse de 8%, et efface l'intégrale de ses gains de 2019 en seulement deux semaines. Trois jours plus tard, une nouvelle journée catastrophique se produit et le CAC40 baisse de 12%, pour terminer à peine au-dessus de 4.000 points. Un scénario qui se répète sur la totalité des places boursières.

Mais grâce à l'intervention des banques centrales, le rebond fut tout aussi impressionnant que la chute. Dès le mois de juin, Wall Street enregistrait son meilleur trimestre depuis 1998. Les bourses européennes, elles, rattraperont leur retard sur les États-Unis au moins de novembre, où le CAC 40 enregistrera une hausse de près de 20% de son cours.