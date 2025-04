Chute des Bourses : votre épargne est-elle menacée ?

Secoués par la vague de droits de douane annoncée par Donald Trump, les marchés financiers ont connu un lundi noir. Pour les Français qui ont un peu d'épargne, la tentation de tout vendre est grande. Pourtant, les professionnels de l’investissement appellent au sang-froid.

Les Bourses asiatiques étaient partagées mardi au lendemain d'un lundi noir : Tokyo, Sydney et Hong Kong rebondissaient nettement, mais Taïwan continuait de plonger, et les places de Jakarta, Bangkok, et Ho Chi Minh-Ville dévissaient, subissant à retardement les effets de la guerre commerciale lancée par Washington. Si vous avez quelques actions en bourse, le maître-mot est : ne pas paniquer.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ne pas céder à la peur

Face aux secousses des marchés financiers, la tentation de tout vendre est grande. Pourtant, les professionnels de l’investissement appellent au sang-froid. "Surtout, ne pas céder à la peur. C’est en maintenant ses positions, en maintenant ses investissements, que l’on maximise sa rentabilité", insiste Mathias Bacino, directeur Europe de la banque en ligne Trade Republic. "Celles et ceux qui vendent parce que ça vient de baisser, et qui attendent que ça remonte pour revenir, ceux-là vont rater les meilleures journées. Et ils partent avec un vrai handicap pour leurs investissements à 20 ans", prévient-il.

Investir progressivement ?

Un discours partagé par Thomas Perret, fondateur de la plateforme Mon Petit Placement, qui met en garde contre les décisions dictées par l’émotion. Selon lui, la clé est de penser "à l'envers" : "Quand on a envie de tout vendre, il faut souvent faire l’inverse. La chute des cours crée des opportunités d’achat. C’est très difficile de savoir où sera le point bas, mais il est probable qu’il soit atteint entre maintenant et dans six mois."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sa stratégie ? Investir progressivement. "Si j’ai par exemple 5.000 euros de côté, je peux envisager de placer 1.000 euros par mois pendant cinq mois. Ça semble être une bonne stratégie pour profiter un peu de la baisse aujourd'hui. Et si ça continue à baisser, je continuerai à profiter dans les semaines qui arrivent."

Un maître-mot : la patience. Car pour être vraiment rentable, l’investissement en bourse doit toujours s’envisager sur le long terme.