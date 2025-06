INFO EUROPE 1 – Proche Orient, «teufeurs» et violences urbaines : une Fête de la musique sous haute tension

Selon le renseignement territorial, des incidents sont à prévoir en marge de la Fête de la musique, samedi, en France.

C’est une Fête de la musique sous haute tension qui s’annonce ce samedi. Les prévisions du renseignement territorial transmises à la Place Beauvau sont inquiétantes. Plusieurs risques sont identifiés liés à la tension internationale mais aussi nationale.

"Les opérations militaires dans la bande de Gaza et les attaques menées entre l’Iran et Israël sont susceptibles de générer des tensions chez une frange d’individus, avec dans certaines villes des interconnexions entre manifestations propalestiniennes et publics festifs", alerte le renseignement dans une note datée de mardi qu’Europe 1 a consultée.

+11% de violences urbaines…

Autre phénomène qui risque de surgir samedi soir, les violences urbaines. Les quartiers sensibles connaissent depuis le début de l’année une augmentation des violences urbaines, +11% de janvier à avril dernier Et c’est sans compter les exactions consécutives à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions le mois dernier. "Il est à craindre dans certains quartiers sur tout le territoire, la prise à partie des forces de l’ordre avec l’utilisation de mortiers", poursuivent les analystes.

Par ailleurs, des incidents pourraient aussi survenir à l’occasion des rassemblements musicaux interdits. En effet, les forces de l’ordre ont mené ces dernières semaines de nombreuses saisies de matériels lors de "rave party" sauvages, ce qui suscite "la colère des teufeurs", peut-on lire dans cette note. Par ailleurs, plusieurs appels à commettre des violences contre les forces de l’ordre ont été relayés sur les réseaux sociaux.

"Extrême vigilance"

Enfin, même si ces deux dernières années ont été plutôt calmes, cette date du 21 juin coïncide pour la mouvance de l’ultra-gauche avec la mort en 2019 de Steeve Maia Caniço lors d’une intervention policière à Nantes. "Il conviendra de rester vigilant dans les grandes métropoles où l’ultra-gauche est présente avec une attention particulière à Nantes", prévient le renseignement.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a passé ses consignes mardi aux préfets en demandant, dans un télégramme consulté par Europe 1, le "maintien d’une extrême vigilance sur la protection des rassemblements de sites où un public important est concentré".