Israël-Hamas : l'organisation terroriste est-elle à bout de souffle dans la bande de Gaza ?

L’Union européenne envisage de revoir son partenariat avec Israël, sur fond de guerre à Gaza et d’opération militaire d’envergure en préparation. Tel-Aviv dénonce une décision "incompréhensible", tandis qu’en coulisses, le Hamas, largement affaibli, tenterait de conserver une poignée de combattants et quelques figures clés. Tour d’horizon d’un conflit qui bascule.

L'Union européenne s'apprête-t-elle à lâcher Israël ? La chef de la diplomatie européenne Kaya Kalas veut réexaminer l'accord d'association entre l'UE et Tel-Aviv en raison de la situation à Gaza. La réaction indignée cette nuit du gouvernement israélien n'a pas tardé à tomber. "Cela reflète une incompréhension totale de la réalité complexe à laquelle Israël est confronté et encourage le Hamas à rester sur ses positions", selon l'État hébreu.

Pendant ce temps, Israël intensifie son offensive dans la bande de Gaza, avec une opération terrestre de grande ampleur en vue. L'objectif est d'éradiquer le Hamas, des terroristes à bout de souffle, qui depuis le début de la guerre et les massacres du 7 octobre 2023 auraient perdu 22.000 hommes.

10 à 15.000 combattants du Hamas présents dans la bande de Gaza

Les forces de défense israéliennes, tout comme les services de renseignements américains, estiment qu'il resterait entre 10 et 15.000 combattants du Hamas dans la bande de Gaza. Ils étaient plus de 40.000 au début de la guerre. Sur le terrain, l'organisation du mouvement est aujourd'hui complètement morcelée.

"Il y a beaucoup d'unités qui opèrent de façon autonome sans avoir de véritables instructions, qui peuvent évidemment causer des dégâts et qui peuvent commettre des attentats, mais qui ne fonctionnent plus comme une armée avec des brigades et des bataillons puis des chefs de brigade dont la plupart ont été éliminés", explique Raphaël Jérusalemy, ancien agent des renseignements israéliens.

De grandes figures de l'organisation toujours actives

Reste que certaines grandes figures du Hamas sont toujours actives à Gaza, comme Izz ad-Din al-Haddad, cible prioritaire de l'armée israélienne. "C'est un officier avec beaucoup d'expérience, avec une connaissance stratégique du terrain qui peut poser un problème. Il serait de nouveau chef militaire, même peut-être le chef tout court du Hamas à Gaza", pointe du doigt cet ancien agent.

Quant aux capacités d'armement du groupe terroriste, ces frappes se font de plus en plus sporadiques. Il resterait tout de même plusieurs centaines de roquettes à Gaza, mais difficile à lancer du fait de la stratégie de pression maximale exercée par Israël.