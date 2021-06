Affaire Steve : le jeune homme est tombé dans la Loire au moment de l'intervention policière

L'analyse des relevés de téléphone du jeune homme a "permis de situer le moment de la chute de M. Maia Caniço dans la Loire à 4 heures et 33 minutes, soit dans le temps de l'intervention de la police nationale" sur le quai Wilson, a indiqué le procureur de la République Philippe Astruc. Steve Maia Caniço, un jeune homme décédé à Nantes lors de la fête de la musique 2019, est tombé dans la Loire "dans le temps de l'intervention de la police nationale" venue disperser le rassemblement, a annoncé jeudi le parquet de Rennes, où l'affaire a été dépaysée. Il a annoncé la convocation en juillet de plusieurs personnes, dont deux policiers.

Six personnes convoquées

"Le magistrat instructeur a adressé cette semaine différentes convocations pour le mois de juillet, pouvant aboutir à une mise en examen ou au placement sous le statut de témoin assisté, à six personnes physiques et deux personnes morales", indique M. Astruc. Il s'agit notamment du "directeur départemental de la sécurité publique de Loire-Atlantique par intérim", du "commissaire divisionnaire en charge du dispositif sur le Quai Wilson au moment des faits", de la maire de Nantes et du préfet de Loire-Atlantique "au moment des faits".

Steve Maia Caniço, un animateur périscolaire de 24 ans, s'était rendu à une soirée électro en bord de Loire dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. Son corps avait été retrouvé noyé dans le fleuve plus d'un mois plus tard. Sa disparition avait déclenché une vive émotion dans la ville où des manifestants ont réclamé "Justice pour Steve", jugeant l'intervention policière et l'usage de gaz lacrymogènes disproportionnés face à des jeunes qui s'amusaient dans un quartier sans habitation.