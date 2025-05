Enlèvements, séquestrations, mutilations : les mesures de la Place Beauvau pour sécuriser la filière des cryptomonnaies

Bruno Retailleau a reçu ce vendredi matin, Place Beauvau, les acteurs du secteur de la cryptomonnaie qui réclament une sécurisation renforcée après plusieurs cas de kidnappings de crypto-entrepreneurs ou de leurs proches. Une réunion durant laquelle il a été convenu de créer un groupe de travail avec les acteurs du secteur.

L'association pour le développement des actifs numériques s'engage à sensibiliser les acteurs de la filière

D'abord pour les entrepreneurs les plus menacés, les gendarmes et les policiers vont se déplacer aux domiciles de certains pour évaluer leur niveau de protection. Les professionnels du secteur vont avoir un accès prioritaire au numéro 17, l'appel d'urgence des forces de l'ordre. Par ailleurs, un briefing sécurité va leur être proposé, il sera assuré par les unités d'élite du GIGN, du RAID et de la BRI.

Et à partir de lundi, un travail approfondi et un "plan d'action national" va être mené pour entraver ce type de criminalité. De son côté, l'association pour le développement des actifs numériques s'est engagée à sensibiliser les acteurs de la filière avec les bonnes pratiques en matière de vigilance et de prudence, comme éviter, par exemple, d'étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux.