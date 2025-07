«C’est insupportable, c’est étouffant» : avec près de 40°C à l’ombre, les Parisiens écrasés par la chaleur caniculaire

Article Suggestions

La France a vécu une véritable fournaise aujourd'hui. Il a notamment fait plus de 41°C à Nîmes ou encore 40°C à Montluçon. À Paris, le mercure a atteint les 38°C, forçant les autorités à mettre en place une alerte rouge pour la canicule. Dans les rues de la capitale, les parcs et jardins restent ouverts toute la nuit afin de permettre aux habitants et visiteurs de survivre à la chaleur.