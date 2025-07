Canicule : une personne décède à cause de la chaleur à Besançon

Une personne a trouvé la mort ce mardi matin en raison des fortes chaleurs. Un SDF d'une cinquantaine d'années a été retrouvé inconscient sur la voie publique aux alentours de 9 heures du matin.

La canicule a fait deux victimes ce mardi en France. Un homme, sans domicile fixe, a été retrouvé mort sur la voie publique à Besançon (Doubs). Âgé d'une cinquantaine d'années, il a été retrouvé inconscient à 9h alors qu'un témoin affirme l'avoir vu respirer aux alentours de 6h15. Les secours ont tenté, en vain, de le réanimer et aucune trace d'agression n'a été constatée. Son identité reste à établir.

16 départements en alerte rouge

Ce mardi, jour le plus chaud de cet épisode de canicule, 16 départements dont tous ceux d'Île-de-France ont été placés en vigilance rouge, niveau d'alerte le plus élevé. Dans ce cas de figure, les préfets peuvent décider d'interdire ou de limiter certains évènements. Les organismes accueillant des séjours de vacances peuvent recevoir des consignes et des fermetures d'école peuvent être décidées.

Hormis ces 16 départements en alerte rouge, la quasi totalité du territoire est placée en vigilance orange canicule. Seuls 12 départements de France métropolitaine y échappe. Les fortes chaleurs devraient encore faire suffoquer l'Hexagone mercredi avant un retour à des températures de saison prévu jeudi.