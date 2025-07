Calanques, Porquerolles, Bréhat... Comment réserver l'accès à ces sites naturels ?

Par souci de protection environnementale, plusieurs sites naturels emblématiques français imposent depuis peu une jauge quotidienne de visiteurs. Des quotas qui obligent touristes et locaux à anticiper leurs réservations.

Depuis 2022, plusieurs lieux naturels très prisés - calanques, îles et sommets - limitent l’accès aux visiteurs. Objectif : lutter contre le surtourisme et préserver des écosystèmes menacés. À l’image du parc national des Calanques, de l’île de Porquerolles ou de Bréhat, ces destinations de carte postale sont désormais régulées par des quotas journaliers et des réservations obligatoires, parfois gratuites, parfois payantes.

Le parc national des Calanques

Depuis l’été 2022, l’accès au sentier menant à la calanque de Sugiton, près de Marseille, est soumis à un quota strict. Ce site, saturé en été par jusqu’à 3.000 visiteurs par jour, a vu sa fréquentation divisée par sept. Désormais, seules 400 personnes peuvent y accéder chaque jour en haute saison, sur réservation via le site du Parc national des Calanques. Les billets sont gratuits mais obligatoires.

L'île de Porquerolles

Même logique dans le Var, sur la très touristique île de Porquerolles. Depuis l’été 2023, un quota de 6.000 personnes par jour a été fixé. En cause : des pics de fréquentation dépassant les 10.000 personnes, qui mettent en péril les ressources en eau douce et les espèces végétales rares. Les compagnies maritimes ont été sommées de ne pas vendre davantage de billets que le seuil autorisé. Résultat : il faut désormais réserver sa traversée en avance, en ligne ou au guichet des compagnies agréés.

Les îles Lavezzi en Corse

Même combat en Corse-du-Sud. Les îles Lavezzi, petites perles granitiques au large de Bonifacio, accueillent jusqu’à 200.000 personnes par an, un chiffre jugé incompatible avec la fragilité des lieux. Depuis 2022, la municipalité a plafonné la fréquentation, et certaines journées d’été sont limitées à environ 2.000 visiteurs. La réservation via les compagnies maritimes est recommandée, même si les quotas restent plus souples qu’à Porquerolles.

L'île de Bréhat

La petite île de Bréhat, dans les Côtes-d’Armor, a elle aussi sauté le pas. Depuis 2023, un arrêté municipal impose un quota de 4.700 visiteurs par jour, valable en semaine, et cette année du 28 juillet au 22 août. L’île, qui attire chaque été plus de 100.000 curieux, avait atteint un seuil critique. Pour y accéder, il faut désormais réserver sa place sur les navettes au départ de la Pointe de l’Arcouest, entre 8h30 et 14h30.

Mont-Blanc, GR20, Restonica…

D’autres lieux, plus montagneux, appliquent eux aussi des restrictions, souvent moins visibles : le mont Blanc est soumis à un nombre limité d’alpinistes, via les réservations des refuges. En Corse, la vallée de la Restonica, les aiguilles de Bavella et certains tronçons du GR20 expérimentent des dispositifs de régulation.

Ces quotas sont souvent décriés par les visiteurs de dernière minute, car cela suppose de réserver plusieurs semaines à l’avance. Mais la contrepartie est une expérience apaisée, loin des foules et dans un cadre mieux préservé.