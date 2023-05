À l’approche de l'été, l’accès aux Calanques est également régulé pour les... kayaks

Rien de nouveau, à l’approche des beaux jours, l’accès au Parc national des Calanques est régulé. Chaque année, près de trois millions de visiteurs s'y rendent. Mais cette année, il y a une nouveauté : l'accès est également régulé pour les kayaks et paddles qui pullulent dans les eaux des calanques d'En-Vau et de Port-Pin.

Une mer de plastique orange

Ce sont de véritables scènes de débarquement aux beaux jours. Le bleu des criques vire rapidement à l'orange. Une situation devenue intenable pour ce nageur. "La calanque d'En-Vau était complètement recouverte de kayaks. On ne pouvait même pas arriver sur la plage en nageant", déplore-t-il. "Je crois qu'il y avait 500 kayaks qui partaient d'ici donc c'était une nuée de kayaks et tout le monde va au même endroit. Si on les limite, c'est pas plus mal", tranche-t-il.

Des désagréments pour les usagers, mais aussi pour la nature, selon le président du Parc national des Calanques, Didier Réault. "On avait beaucoup de gens qui stockaient le canoë-kayak sur la plage ou qui débarquaient sur des espèces protégées. On a donc interdit de débarquer sur les plages d'En-Vau et Port-Pin qui étaient menacés par le piétinement", explique-t-il.

"C'est nouvelle manière de travailler"

Les loueurs, comme le centre culturel CSLN de Manuel Tier, se voient appliquer des quotas de 50 kayaks maximum. "C'est une nouvelle manière de travailler qui signifie simplement des départs organisés, des départs de 25 kayaks par vagues successives. Et une fois qu'on a fait partir deux vagues, on est obligé d'attendre les retours de ces deux vagues-là", détaille-t-il. Le Parc national des Calanques annonce des patrouilles renforcées sur la côte avec des amendes à 135 euros.