Jeux vidéo : Nintendo surprend l'E3 avec une double dose de Zelda

La première partie de l'E3, le salon mondial des jeux vidéo, s'est achevée mardi avec la dernière conférence, celle de Nintendo. L'éditeur japonais n'était pas particulièrement attendu mais a tout de même réussi à surprendre avec des annonces savamment distillées, dont la suite inattendue de Zelda : Breath of the Wild.

Link, héros de Nintendo

Plutôt qu'un show comme Xbox, Nintendo a opté pour une vidéo pré-enregistrée d'une trentaine de minutes, diffusée sur YouTube. Et la firme japonaise a misé sur une valeur sûre : un jeune homme blond, avec une tenue et un chapeau vert, qui porte une épée et un bouclier. Vous l'aurez reconnu, c'est Link, le héros des jeux Zelda.

On a donc eu droit à un très joli aperçu de The Legend of Zelda : Link's Awakening, un remake du jeu culte sorti en 1993 sur Gameboy. C'est une vraie madeleine de Proust, un jeu en 2,5D avec des personnages miniatures, à la manière des premiers Pokémon. Là, les graphismes ont été refait de A à Z pour un rendu à la fois très mignon et soigné. Il sortira le 20 septembre sur la Switch.

Ça, c'était pour l'annonce attendue. Mais on a eu une belle surprise quand Nintendo a dévoilé à la toute fin de la vidéo les premières images de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. C'était LE jeu de l'année 2017, une magnifique aventure visuelle et narrative. Tous les médias spécialisés lui avaient d'ailleurs donné la note de 20/20 ! On a donc appris que Nintendo travaille déjà sur la suite mais a priori elle ne devrait pas sortir avant au moins deux ans.

Quelques annonces sympathiques

Si Zelda était à l'honneur, Nintendo a aussi montré plusieurs futurs jeux intéressants, à commencer par Luigi’s Mansion 3, nouveau jeu de cette saga gentiment effrayante. Cette fois, elle emmène Luigi, le frère de Mario, dans un hôtel hanté. Il va devoir se débarrasser des fantômes avec… son aspirateur. C’est vraiment une licence super fun et ce nouvel épisode ne devrait pas déroger à la règle. Sortie prévue au second semestre 2019.

Nintendo a également levé le voile sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020. Les deux icônes du jeu vidéo vont faire équipe pour la troisième fois en vue des JO de Tokyo. Une bonne nouvelle pour les fans de cette série familiale, à la fois sportive et amusante. Pour les plus jeunes (ou pas d'ailleurs), Nintendo a aussi montré quelques images d'Animal Crossing : New Horizons, première incursion de la licence sur Switch. Les fans devront toutefois attendre mars 2020 avant de créer et gérer leur village.

En plus d'images inédites du nouveau Pokémon : Épée et Bouclier, Nintendo a profité de l'E3 pour étoffer le catalogue de sa Switch. La série de jeux Dragon Quest ainsi que les épisodes 5 et 6 de Resident Evil seront disponibles prochainement sur la console japonaise. Enfin, citons l'arrivée sur le hit Super Smash Bros Ultimate de personnages issus des jeux Dragon Quest et Banjo-Kazooie.