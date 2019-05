Nintendo enterre discrètement la 3DS… en attendant une nouvelle Switch ?

La Nintendo 3DS vit-elle ses dernières heures ? Malheureusement pour les aficionados de la console portable, il y a fort à parier que ce soit le cas. Devenue très discrète depuis quelques temps - la dernière "grosse" sortie en date est Kirby : Au Fil de la Grande Aventure, rien de flamboyant -, la 3DS vient plus ou moins d'être enterrée par Nintendo. La firme japonaise pourrait la remplacer par une version "lite" de la Switch.

Mort officieuse

Pourquoi un tel pessimisme pour l'avenir de la 3DS ? Pour la première fois, Nintendo n’a pas mentionné une seule fois sa console portable dans son briefing annuel, qui vient d’avoir lieu. Interrogée sur ce silence par Kotaku, Nintendo a sobrement répondu : "Nous n'avons rien de nouveau à annoncer concernant les jeux exclusifs sur la 3DS". Autrement dit : Nintendo ne prévoit pas de sortir de jeux maison sur sa console portable. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura plus du tout de nouveaux jeux sur la 3DS. Simplement, ce seront des jeux d’éditeurs tiers, plus de Nintendo.

Or, la force des consoles de Nintendo, c’est justement les jeux maison, avec les héros de toujours que sont Mario, Luigi, Wario, Kirby, Link ou encore les Pokémon. Donc, quand Nintendo annonce qu’elle ne créera plus de jeu destinés à la 3DS, c’est un peu comme si elle plantait le dernier clou dans le cercueil de sa console.

Ventes en deçà des attentes

Que retiendra-t-on de la 3DS ? Honnêtement, pas grand-chose dans l'immédiat. En 2011, elle avait succédé à la DS, qui avait pris, elle, avec succès, la suite de la saga des Game Boy. La 3DS n’a pas atteint les ventes de ses prédécesseuses même il s’en est quand même écoulé 75 millions d'exemplaires en huit ans. Pas mal, mais c’est tout de même 50 millions de moins que la DS.

Surtout, elle n’a pas vraiment réussi à imposer de jeux cultes. Vendue comme la première console avec effets 3D, Nintendo a très vite délaissé cette fonctionnalité qui avait pourtant donné son nom à la console. Résultat, parmi les 10 jeux les plus vendus sur 3DS, on ne trouve que des suites, somme toute assez classiques, de sagas déjà très célèbres : Mario Kart (le 7 est le le jeu le plus vendu sur 3DS), Super Mario, Pokémon, Animal Crossing… Et sans jeux cultes, difficile de se forger une identité. Mais peut-être la nostalgie, très puissante en matière de jeux vidéo, fera-t-elle son effet dans 10, 20 ou 30 ans…

La 3DS remplacée par une Switch Lite ?

Sauf énorme surprise, il n’y aura pas de nouveau modèle de console portable dans la lignée des Game Boy et des DS. Mais ça ne veut pas dire que Nintendo abandonne ce secteur qui a fait sa force. En réalité, la firme japonaise change de stratégie. La rumeur agite le monde du jeu vidéo depuis quelques mois : Nintendo pourrait sortir une version portable de la Switch, sa console phare. On peut emporter la Switch partout avec soi, c’est même le concept, mais elle reste plus lourde et plus encombrante qu’une vraie console portable. Nintendo aurait donc dans ses cartons une version lite, plus petite et plus légère, cette fois réellement dédié au jeu mobile.

Voilà ce qu'en disait le très sérieux quotidien japonais Nikkei il y a quelques semaines : "Nintendo met des mesures en place pour ce qui arrive - l’une de ces choses étant une version plus petite de la Switch. L’entreprise a indiqué qu’elle ne 'pouvait pas commenter' ses plans pour le produit, mais a informé plusieurs fournisseurs et développeurs qu’ils escomptaient la sortir au cours de l’année 2019. Selon ses partenaires, Nintendo 'miniaturise' la console avec l’idée de la rendre plus portable et de jouer en mobilité, aussi bien que couper certaines fonctionnalités pour réduire le prix et étendre la base installée".

Depuis, malgré le démenti du président de Nintendo qui assure qu'aucune nouvelle console n'est prévue actuellement, la rumeur a pris de l'ampleur. Au point qu'un fan, se basant sur les indications publiées dans différents médias, a imaginé à quoi pourrait ressembler la Switch Lite (photo ci-dessus). Elle abandonnerait les "Joy-Con", les manettes détachables, pour n'être plus constituée que d'un bloc. Si ça se confirmait, Nintendo ferait d’une pierre deux coups en s’appuyant sur le carton de la Switch, déjà vendue à 35 millions d’unités, pour renouveler sa gamme vieillissante de consoles portables.