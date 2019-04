Trente ans après sa sortie, que reste-t-il de la Game Boy ?

Joyeux anniversaire la Game Boy ! L’iconique console portable de Nintendo a fêté ses 30 ans dimanche. La Game Boy (ou le Game Boy, le débat est toujours ouvert) est sortie le 21 avril 1989. Il ne s'agit toutefois pas de la toute première console portable puisqu'elle a été devancée par la Microvision de Milton Bradley, sortie dix ans plus tôt. Mais c’est la console japonaise qui a véritablement révolutionné notre façon de jouer. Avec la Game Boy, on pouvait enfin réaliser son rêve en emportant ses jeux vidéo partout.

Un succès commercial fou

La Game Boy a été déclinée en plusieurs versions au fil des ans : la classique en noir et blanc, la Pocket, 30% plus petite, puis la Color en 1998, l'Advance, en 2001, qui plaçait les boutons à gauche et à droite de l'écran et enfin l'Advance SP qui se repliait sur elle-même. Au total, il s’est vendu environ 200 millions de Game Boy, tous modèles confondus. Il aura fallu attendre 2004 et la sortie de la PSP, la PlayStation Portable, pour que Nintendo finisse par être concurrencé sur le marché des consoles portables.

Si la toute dernière Game Boy (la Micro) est sortie d'usine en 2008, une éternité dans le monde du jeu vidéo, l'héritage de cette lignée de consoles portables reste vivace aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai pour la toute première. Encore aujourd’hui, on voit des t-shirts ou des coques de smartphone à l’effigie de la Game Boy, tellement elle reste populaire.

Des jeux et des musiques inoubliables

Ce culte est certes teinté d'une bonne dose de nostalgie enfantine, mais la Game Boy est réellement une console révolutionnaire. À commencer par les jeux qu'elle proposait, dont certains sont entrés au panthéon du jeu vidéo. La Game Boy a été la première console portable à proposer des jeux véritablement prenants et pas juste des petits jeux d’arcade. Tetris, Mario Land et Wario Land, Pokémon Rouge et Bleu puis Jaune, Legend of Zelda : Link’s Awakening… Que des classiques ! C’est vraiment la Game Boy qui a défini les standards des consoles portables en matière de jeux.

Et puis si la Game Boy est toujours vénérée de nos jours, c’est aussi grâce aux musiques desdits jeux. Malgré les contraintes techniques inhérents à une console portable des années 1990, le son 8-bits si particulier de la Game Boy a donné naissance à de véritables tubes. À commencer par la musique de Tetris. Le jeu est sorti cinq ans avant la Game Boy, en 1984, mais c'est elle qui lui a donné son thème reconnaissable entre mille. Idem pour les musiques indémodables de Pokémon ou Zelda.

Non, la Game Boy n'est pas morte

Arrivé à ce niveau de lecture, vous mourrez peut-être d'envie de mettre la main sur une Game Boy. Ce n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Si vous avez gardé votre vieille console, sachez qu'il est tout à fait possible de la remettre en état. La Game Boy était très solide et en changeant un ou deux circuits, elle peut être rallumée.

>> De 5h à 7h, c’est "Debout les copains" avec Matthieu Noël sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

Si vous n'en avez plus, on en trouve encore en vente sur Internet, soit d’occasion, soit reconditionnée par des professionnels. On peut s’acheter une Game Boy pour 50 à 90 euros. Attention tout de même aux fausses annonces, privilégiez les sites dédiés au rétro-gaming. Deux ou trois jeux entre 10 et 30 euros, trouvés en ligne ou dans des magasins spécialisés, et hop, on replonge en enfance !