VIDÉO - E3 : ces cinq jeux vidéo qui vont faire sensation les prochains mois

L'E3, le célèbre salon mondial du jeu vidéo, fermera ses portes vendredi soir, à Los Angeles. Qu'en retenir ? Voici nos cinq principaux coups de cœur !

On commence avec Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Une nouvelle fois, Mario, Sonic et tous leurs amis se réunissent pour participer amicalement aux épreuves des Jeux olympiques d’été. Il y aura tout : de l’athlétisme, la natation mais aussi les nouvelles épreuves, le skate. On y joue entre amis, avec ses parents, avec ses enfants. Il y a vraiment moyen de s’amuser, c’est très, très fun. "Mario & Sonic aux Jeux olympiques 2020", ça sort en fin d’année !

Le n°4, c’est un jeu indépendant, une fois n’est pas coutume. Mais c’est un peu conceptuel… En fait, ça se passe dans une pièce, c’est filmé depuis le plafond. C’est un huis-clos. Vous devez aider un homme à empêcher le meurtre de sa femme qui va arriver dans 12 minutes. Pour ça, vous avez besoin de lui parler, vous avez besoin d’interagir avec elle, de faire des choix dans les conversations, aussi de vous aider de n’importe quel objet dans l’appartement. Alors, ça peut paraître simple comme ça… Mais vous allez voir, il faut vraiment réfléchir, être malin. On nous promet quand même 6 à 8 heures de jeu ! Pour un jeu indépendant, c’est pas mal. Vraiment, il va falloir guetter la sortie. Ça s’appelle "12 Minutes".

On retourne chez Nintendo, du côté du Japon. Avec cette fois, un autre héros : c’est Link dans "Zelda Link’s Awakening". C’est le remake du jeu qui était sorti en 1993 sur Gameboy, ça ne nous rajeunit pas ! Cette fois, Nintendo a tout refait : les couleurs sont magnifiques, les textures ont été arrondies. L’aventure, elle est très classique, c’est du Zelda. Il va falloir sauver la princesse, sauver un village, aider les gens autour de nous. Ça sort également en fin d’année, il ne faudra pas le rater, c’est sur Nintendo Switch évidemment.

On passe au morceau de choix : c’est Cyberpunk 2077. C’était LE jeu de l’E3 l’année dernière, ce le sera peut-être cette année. Et pourtant, il faudra attendre le printemps 2020 pour découvrir ce jeu d’action situé dans une ville futuriste, un peu à la "Ghost in the Shell", à la "Blade Runner". C’est vraiment magnifique ! Les décors sont absolument incroyables, l’ambiance assez sombre est très, très bien retranscrite. Et on est surtout dans un jeu très fluide. Il n’y a quasiment pas de temps morts, tout s’enchaîne et c’est probablement le jeu de l’avenir ! C’est ce qui nous attend dans 2-3 ans mais dès l’année prochaine !

Et on termine avec mon coup de cœur de cet E3. C’est un jeu français, cocorico, soyons en fiers ! C’est "Watch Dogs Legion" d’Ubisoft. C’est le troisième épisode de cette série qui vous met dans la peau d’un hacker. Sauf que cette fois, petite subtilité, vous allez pouvoir contrôler tout un réseau de hackers. La promesse d’Ubisoft est la suivante : vous allez pouvoir recruter, dans Londres, n’importe quel passant, simplement avec votre téléphone. En regardant quelle est sa vie, en hackant ses données, vous allez pouvoir le convaincre de rejoindre la résistance contre un Etat de plus en plus autoritaire et soumis aux nouvelles technologies. Voilà, ça s’annonce complètement fou ! L’ambiance d’un Londres futuriste est absolument bien travaillée. Ça sort au printemps 2020, il faudra absolument pas rater "Watch Dogs Legion". Les Français sont à l’honneur dans cet E3 !